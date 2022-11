Los problemas del centro de salud de Narón llegan al Parlamento de la mano del BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón informó ayer, a través de un comunicado, que demandará en el Parlamento gallego soluciones para los problemas que presenta el centro de salud del municipio.



“Foi inaugurado polo presidente Feijóo a bombo e prato o 16 de xullo de 20 21, pero xa antes fora obxecto de críticas, como por exemplo a carencia de radioloxía, que foi subsanada”, recuerdan.



Desde el BNG indican que otras carencias no fueron atendidas. Hacen referencia, pues, a la instalación de un único ascensor “que ademais, segundo informa persoal técnico encargado de realizar as sucesivas reparacións, non é o apropiado para un centro das dimensións e volume de persoal como é o de Narón”.



Aseguran los nacionalistas, asimismo, que no se trata del único problema; y es que está construido “enriba de varias fontes e moi preto dun río, e algún erro no deseño ou na construción provocan que cando aumenta o caudal, os baños se atasquen”, obligando, advierten, a cerrarlos y provocando malos olores.



En los últimos días, representantes de la formación –el diputado comarcal, Mon Fernández, y la portavoz municipal, Olaia Ledo– visitaron las instalaciones para conocer de primera mano la situación en la que se encuentra el centro sanitario. Se comprometieron a presentar las correspondientes iniciativas en la Cámara gallega exigiendo soluciones.