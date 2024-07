Presentada la plataforma de recogida de datos turísticos del Eume

La Diputación presentó en Pontedeume la plataforma de recogida de datos turísticos de la Comarca del Eume, una herramienta que forma parte de una actuación incluida en el Plan de Sustentabilidade Turística en Destino “Fragas do Eume”, promovido por la Diputación de A Coruña y financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –los Next Generation de la Unión Europea–.



El vicepresidente del organismo provincial, Xosé Regueira, abrió el acto y dio paso a la presentación tras la bienvenida por parte del diputado y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández. En la jornada también participaron representantes de los ayuntamientos de la comarca: Emilio Riobó Piñón y Verónica Calvo Maroño, de A Capela; Elena López Seco (As Pontes); Fernando Couce Rodríguez (Cabanas) y Alberto Cortizas Rejo (Monfero).



Por su parte, la empresa Data Monitoring explicó los detalles de la plataforma, que recogerá datos turísticos unificados y en tiempo real sobre los turistas y visitantes que llegan a la comarca del Eume.



Esta información permitirá, tanto a empresas como a administraciones públicas, adaptar su oferta a las demandas y necesidades reales, planificando de este modo las acciones de promoción y marketing. Todos los datos turísticos estarán disponibles en el Espazo profesional da Comarca do Eume.



“Estou convencido de que estamos nunha zona que é a gran xoia do turismo de Galicia”, indicó Regueira, “unha xoia que debemos coidar, apostando por un turismo responsable nun parque natural como o das Fragas do Eume no que a sustentabilidade é irrenunciable”. Para ello, añadió, “debemos aplicar ferramentas que nos permitan seleccionar o perfil de turista que queremos atraer, e ofrecerlle produtos

deseñados á súa medida”.



En este sentido, el vicepresidente explicó que “esta plataforma é un primeiro paso no camiño a ese turismo de futuro. Somos un territorio turístico consolidado no escenario nacional e internacional, e é o momento de avanzar en intelixencia de datos para deseñar estratexias e produtos en base a esa información”.



La Diputación destaca la importancia de conocer los datos de los visitantes y de su comportamiento en destinos como las Fragas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad turística de la comarca. “Poderemos deste xeito continuar avanzando nun turismo que, para nós, só ten razón de ser se repercute de maneira positiva no territorio, económica, social e medioambientalmente”, aseveró Regueira.