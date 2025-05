“Preocupación e tristeza” entre los vecinos de Cedeira por las obras en la playa de A Magdalena

El ambiente está enrarecido en la villa de Cedeira y el motivo no es otro que el inicio de los trabajos del proyecto de regeneración de la playa de A Magdalena, una actuación acometida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno central –por medio de la de la Demarcación de Costas de Galicia– y que supondrá una inversión superior a los dos millones de euros.

Tal y como se había anunciado en su momento, la intervención –denominada “Proyecto de actuaciones en la morfología de la playa de A Magdalena de Cedeira”– está siendo ejecutada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Salvador Higuera Corta y Estructuras Condal y busca, entre otras cuestiones, corregir las pérdidas de superficie arenal y asegurar su funcionalidad a corto y medio plazo.



Precisamente, en una visita que realizó a Cedeira el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en diciembre de 2023, aseguró que tras dichos trabajos “haberá un antes e un despois para a praia da vila”, incidiendo por aquel entonces en que el proyecto pretendía también “conservar e potenciar a biodiversidade dos espazos lindeiros protexidos”, sus usos lúdico-recreativos y, al mismo tiempo, minimizar el impacto del cambio climático en la zona.



En las últimas jornadas no se habla de otra cosa en la localidad y son múltiples las voces que se han alzado en contra de las obras, llegando incluso a crearse una plataforma ciudadana –SOS Praia da Madalena de Cedeira– que ha iniciado una recogida de firmas, tanto en la página web Change.org –donde ya superan las 1.000– como en diversos puntos del municipio, con el objetivo de paralizar la intervención. Para mañana está convocada, además, una protesta (18.30 horas) en la entrada del arenal. “A xente está moi descontenta e triste. Todo o mundo que chega ao paseo marítimo flipa. Estannos a quitar unha zona preciosa de Cedeira, que van desfacer”, comenta la portavoz del colectivo, María Villar.

Pese a que los cedeireses conocían el inicio de las obras, “porque todo o mundo oíra falar delas”, esta vecina incide en que “ninguén sabía realmente o que ían facer. A sensación é que houbo unha información insuficiente. Ninguén se parou a explicar o proxecto, salvo Rafa, que o leu de cabo a rabo”, afirma en relación a Rafael López Loureiro, naturalista, divulgador y profesor jubilado –muy conocido en la villa– que dedicó una entrada en su blog personal a analizar las más de 800 páginas del “Proyecto constructivo y estudio de impacto ambiental de ‘Actuaciones en la morfología en la playa de la Magdalena en Cedeira’” y que se hizo “viral” en la localidad.

Intervenciones

A grandes rasgos y de manera resumida, el proyecto del Ministerio consistirá, principalmente, en el “encauzamiento de la margen izquierda del río Condomiñas con escollera natural para crear un apoyo lateral del perfil de playa, el aporte de áridos de origen marino, el encauzamiento del rego da Veiga con rollizos de madera y la regeneración ambiental de duna mediante su reconstrucción topográfica y su revegetación con especies dunares”.

Estas intervenciones supondrán, por ejemplo, la construcción de un espigón de 77 metros “que asegurará la estabilidad de la línea de costa frente a fenómenos erosivos, poniendo fin al desplazamiento del sistema dunar”. Este es uno de los aspectos que más preocupan a los vecinos y vecinas. “O impacto paisaxístico de marea baixa vai ser definitivo; de marea alta o mar ha de esconder algo a fealdade da escolleira”, expone López Loureiro en su publicación, en la que censura que no se ofrezca una recreación del resultado final en el informe de la Demarcación de Costas de Galicia. Por su parte, Villar incide en que “non se sabe realmente o impacto que vai ter nas correntes. É xogar un pouco a ser Deus”.

Otro de los aspectos que suscitan las críticas de los vecinos es el aporte de arena, más de 50.000 metros cúbicos, desde el puerto exterior de Punta Langosteira. “Todos queremos que amañen a praia, si, pero non a calquera prezo. Non todo vale”, asevera la portavoz de la plataforma.



A este respecto, el naturalista incide en que “eu esperaba que, en 800 páxinas, puidera entrar tamén un estudo comparativo de composición química e mineralóxica das areas para poder elixir aquela que máis parecido tivese coa da nosa ría. Sería o criterio máis razoable dende o punto de vista ecolóxico”.



Las voces críticas con la intervención señalan también el impacto ambiental que están teniendo los trabajos en el sistema dunar. “Desde a miña casa vese o paseo marítimo e fun vendo como caían as árbores, que levan aí moitísimos anos”, explica Villar, añadiendo que “agora queren aplanar as dunas, cargarse todo ese ecosistema no que no propio informe pon que só viven tres insectos. É algo insólito”, sostiene apesadumbrada la portavoz de la plataforma.

Daniel Alexandre

Sobre ese aspecto, el divulgador subraya que en el estudio solamente se reconoce una visita a la zona de intervención para caracterizar los hábitats presentes. “Así podemos entender por que as biólogas firmantes non foron capaces de discernir a presenza dunha rica variedade de orquídeas”, comenta López Loureiro, añadiendo que “non existe ningún catálogo de especies vexetais existentes observadas e no noso marouzón hai ducias”.

Este vecino cedeirés remarca en su blog que, “cos anos, foise creando un mundo biolóxico propio, en absoluto desprezable, onde se foi asentando unha biodiversa mistura de especies vivas que lle conferiron unha singularidade propia. Non é un sistema dunar modélico (...) pero si era, e escribo en pasado e doe, un sistema biolóxico rico, orixinal e con valores de seu que só unha mentalidade iñorante, amiga de arrasar a vida (...) pode considerar que a súa eliminación é un adianto modernizador progresista”.

Oposición

A las críticas vecinales se sumaron, también, las vertidas por parte de la oposición. El grupo municipal del Partido Popular (PP) emitió un comunicado para manifestar “a nosa profunda preocupación pola forma en que se está a levar a cabo o proxecto de rexeneración da praia”.



La formación censura que “nin o Concello nin a Demarcación de Costas nos trasladaron en ningún momento o proxecto completo nin as alegacións presentadas por parte dos partidos políticos, asociacións e particulares”. Cabe destacar que estas están disponibles en la web del Ministerio –en el documento referido a la aprobación definitiva del proyecto–.

Daniel Alexandre

Los populares indican que “non se lle poden pedir contas ao PP, que non redactou nin tomou decisións executivas ao respecto. Moreda e José de Vigo deben dar a cara”, sostienen en el escrito, apuntando al “chamativo cambio de postura do BNG, quen inicialmente manifestou unha posición contraria e agora amosa un apoio total”. El partido, liderado por Xulio Cribeiro, hace hincapié en que “queremos deixar claro que nós tamén estamos completamente ás escuras. Compartimos a incerteza e preocupación da veciñanza respecto das actuacións previstas, especialmente no que atinxe á tala de árbores que estamos vendo”.

Mentiras

Por su parte, desde el gobierno local han querido salir al paso de las acusaciones de los populares, anunciando, además, que se emitirá una nota de prensa “aportando explicacións sobre as obras que se están a realizar e sobre os criterios técnicos que se seguiron para talar varias árbores situadas sobre o sistema dunar”.



El alcalde, Pablo Moreda, manifestó su “perplexidade” por las manifestaciones del PP, recordando el Consistorio que se trata de una obra “largamente demandada e traballada desde o goberno municipal de xeito participativo e transparente, e que os ‘populares’ coñeceron e votaron a favor do estudo de impacto ambiental e do proxecto na sesión plenaria celebrada o 30 de setembro de 2021, sen tomar a palabra para facer a máis mínima obxección”.

Daniel Alexandre

El regidor incide también en que las actuaciones que se han comenzado a acometer fueron sometidas a información pública dicho año “sen que se presentara ningunha alegación” y pasaron por el pleno municipal. “De maneira que minten, porque coñeceron toda a documentación e tamén lle deron o visto bo”.Moreda indica que Cribeiro solicitó el pasado verano información sobre las enmiendas presentadas, trasladando el primero que debían dirigirse a la Demarcación de Costas, la administración responsable del proyecto.



El alcalde sostiene que las manifestaciones del PP van “na liña de falla de rigor e oportunismo aos que nos ten xa acostumados”, invitando al popular a reflexionar sobre las actuaciones llevadas a cabo en el urbanismo de Cedeira bajo su mandato y sobre sus consecuencias. “Foi cos gobernos do PP cos que se desenvolveu un urbanismo especulativo, cando se levantaron os edificios da praza Roxa e os de primeira liña de praia que están enriba do que antes era o areal; e nin Vergara, nin Xoán Xosé Rodríguez nin eu tivemos nada que ver con esa desfeita, cuxas consecuencias está a sufrir Cedeira”, aseveró.

Reuniones periódicas

Por su parte, y a preguntas de este Diario, desde la Delegación del Gobierno en Galicia indican que “la subdelegada del Ejecutivo en A Coruña, María Rivas, está permanentemente en contacto con el Concello y con todos los agentes involucrados para analizar y evaluar los avances de la obra”. En este sentido, explican que se realizan reuniones periódicas, la más reciente ayer mismo, con presencia de técnicos del Ministerio y de Costas.



Sostienen que se trata de profesionales “de mucha reputación y experiencia”, que han tomado parte en otras actuaciones de gran relevancia como las acometidas en el dragado de la ría de O Burgo, “la actuación más importante a nivel estatal en esta línea”. En cuanto al proyecto en sí, remarcan que fue sometido a información pública y aprobado, “con un estudio de impacto ambiental favorable”, por lo que las actuaciones que se están llevando a cabo, subrayan, “cumplen con los parámetros que exige la Unión Europea”.

Desde la Delegación indican que las obras “van a buen ritmo y que la previsión es que estén culminadas a finales de verano”. Con respecto a la actuación “más importante” –la de la aportación de arena–, indican que se llevará a cabo en la época estival. “Es una obra que ha sido demandada desde hace muchos años y que ha desbloqueado este Gobierno. El objetivo es tener un mejor arenal para que lo puedan disfrutar los vecinos y vecinas de Cedeira, así como los turistas que visiten el municipio”.