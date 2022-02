Premio para “Valentina”, de Chelo Loureiro, en la antesala de los Goya

Desde su estreno en cines el pasado 10 de diciembre, “Valentina” no ha parado de dar alegrías a su creadora, Chelo Loureiro. La ópera prima como directora de la reconocida productora ferrolana, fundadora de la firma Abano Producións, recibió este miércoles la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC) en la categoría de Largometraje de animación, en la que fue la 77 edición de estos veteranos premios convocados por la crítica.



Aunque ella no pudo asistir a la gala celebrada en Madrid, sí lo hizo su hija, Lúa Testa, que ha participado junto a su madre en la elaboración del guion de la película con la que mañana sábado compiten en los Goya. Será la octava nominación de Loureiro al galardón de la Academia, que logró en 2017 con el corto “Decorado”. Afronta estos días previos a la cita con tanto trabajo que apenas le queda tiempo para pensar mucho en la gran fiesta del cine. “É moi ilusionante estar nominada, pero para min é unha parte máis do traballo. Tamén é certo que xa tes algo de experiencia. É unha festa do cine e iso é o importante, que é onde nos xuntamos todos. Si de algo sei, é de non gañar, porque estiven varias veces nominada e non gañei, así que para iso estou superpreparada”, comenta.



Obviamente, le gustaría ganar, por ella, por el equipo de la película –con gran implicación de artistas y profesionales ferrolanos–, por “a xente que te quere” y por la propia ciudad. “Si me parece importante traer para Ferrol un Goya”, dice.



Artistas ferrolanos como Andrés Suárez, María Manuela, Helga Méndez o Coke Couto colaboran en un proyecto en el que también tomaron parte profesionales como Emilio Aragón o Nani García, entre otros.





Chelo Loureiro: “Pedíronme permiso desde Euskadi para dobrar a película porque queren levala ás escolas”





Lamenta que el Concello de Ferrol no haya mostrado interés por su proyecto. “Non recibín nin unha mensaxe pola nominación, nada. Dixéronme que si lles interesaba e aínda estou agardando”, lamenta. Sí la llaman de muchas otras partes interesándose por “Valentina”, protagonizada por una niña con síndrome de Down que sueña con ser trapecista. “Unha das últimas chamadas foi de Euskadi, que me piden permiso para poder dobrar a película a euskera porque din que lles encantou e lles parece unha ferramenta fantástica para traballar nas escolas a temática sobre a que trata a película, da igualdade, inclusión, autoestima... que lles parece que está moi ben tratada na película e a queren pasar en todas as escolas”, explica. “Con cousas así nos atopamos todos os días; a verdade é que temos un montón de peticións”, añade.



Arropada por la crítica desde su estreno el pasado diciembre, “Valentina” tendrá también un especial protagonismo en el Pequeño Animac, el apartado de la Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña, organizada por el ayuntamiento de Lleida. La productora y directora ferrolana será la invitada especial de la edición. El día 3 de marzo impartirá una conferencia dirigida a jóvenes estudiantes de escuelas de animación que visitarán la muestra y el día 6 presentará la película en el marco del festival.



Y entre tanto festival, el trabajo se multiplica para Loureiro, inmersa en diversos y nuevos proyectos. “Estamos rematando a película de Alberto Vázquez, ‘Unicorn Wars’, que esperamos poder tela rematada en abril e intentando tamén ir con ela algunha estrea nalgún festival importante”, comenta.





Javier Gutiérrez





Otro ferrolano estará también el sábado en la gala de los Goya. El reconocido actor Javier Gutiérrez, con dos estatuillas ya en su poder por las películas “La isla mínima” y “El autor”. En esta ocasión, luchará en la categoría de Mejor Actor Protagonista por su papel en la película “La hija”.