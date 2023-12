Premio de 700.000 euros en Narón gracias al cupón de la ONCE

El Cupón Diario de la Once ha repartido 700.000 euros en la parroquia de Santa Icía, en el municipio de Narón. Ha sido por medio de 20 cupones, premiados con 35.000 euros cada uno y correspondientes al sorteo realizado el pasado lunes, 4 de diciembre.



El vendedor Miguel Hermida Cudillero ha sido el encargado de repartir esta ‘lluvia de dinero’ en la ruta que realiza ese día de la semana por el barrio naronés. "Ya había dado otro premio de máquina, también de 35.000 euros, pero nunca uno tan grande como este", comenta entusiasmado. Aclara, asimismo, que su área de trabajo es la de Neda (pese a ser un vecino más de Narón) y que solo se desplaza hasta el ayuntamiento vecino un día a la semana, para cubrir a un compañero. "La gente me pregunta si conozco a la persona que dio el premio y cuando les digo que fui yo, no me creen", comenta entre risas. Afirma, además, estar contento de haber repartido el dinero "entre gente trabajadora, que paran a tomar el café cada día en el mismo lugar".



Este juego supone un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Reparte, asimismo, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número agraciado.