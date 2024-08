Un pregón (casi) sub 21, da man da canteira do Club de Remo de Cedeira

Despois de todas as medallas que levaron ao peito, son un referente no mundo deportivo. O Club de Remo de Cedeira foi elixido –xunto coa Asociación Cultural Buxainas– para dar o pregón das festas de este ano, que terá lugar mañá as 20.30 horas na Praza do Concello. Eles serán os encargados de darlle a benvida as celebracións da localidade que xa son un referente na comarca.

Representatividade



O clube fixo una selección dentro das súas filas para esta ocasión. Justo Pérez, con 65 anos, é a excepción a esa media de idade tan baixa pero “fue campeón del mundo este año en el remoergómetro, y tenía que estar allí”, explica o presidente da asociación deportiva.



“Las chicas son las que más alegrías le están dando al club”, prosigue o directivo, e Raquel Rodríguez, de vinte anos, vai ser a encargada de representalas. Ela é unha das internacionais do clube, estuda en Estados Unidos e rexeitou a concentración coa selección española e a posterior competición en Canadá, que é nestas mesmas datas.



Pola parte do banco fixo, a trainera, o encargado de levar a voz cantante será Raúl López, da misma idade que a representante feminina. Dende a dirección explican que esta decisión ven motivada pola búsqueda “de una representación completa del club”.



Asumen que, no primeiro intre, había unha reticencia na cúpula dirixente, xa que dar o pregón “es una gran responsabilidad”, pero cando llo comentaron aos seleccionados non houbo dúbidas posibles.



“Están muy ilusionados”, afirman e, despois dunha colaboración entre o consistorio local e os de remo o discurso está máis que preparado, esperando que chegue a noite de mañá. “Primero podremos escuchar un poco de la historia del club, pero vamos a usar el humor, con anécdotas que nos han ido sucediendo a lo largo de los años”, advirten os de Cedeira pero tamén se ciñen ao plano máis formal, “habrá agradecimientos al Concello y al pueblo de Cedeira por brindarnos esta oportunidad”, conclúen.