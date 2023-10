El PP de Narón celebra la aprobación en el pleno de su propuesta para ampliar el CRA de Sedes

El grupo municipal del PP de Narón emitió este martes un comunicado en el que celebra la aprobación de su propuesta para la ampliación del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Sedes, una iniciativa que contó el visto bueno en la última sesión plenaria del pasado jueves. Desde la formación inciden en que “se abre el futuro para potenciar el ciclo educativo de 0 a 3 años”, a través de la próxima adquisición de la propiedad colindante con el centro educativo –compuesta por una vivienda y una finca–.



Los populares hacen hincapié en que con dicha ampliación “se obtendrá una mejora en los servicios, que ayudará a fomentar el asentamiento de población joven” en la parroquia.



Censuran, no obstante, que la moción fuese aprobada “gracias a los votos de la oposición” y con el ‘no’ al compromiso de abrir los canales necesarios para adquirir el terreno, aseguran, “de TEGA, que gobierna en minoría”.

Enmienda

Desde el ejecutivo local aseguran que “TEGA non votou en contra da ampliación do CRA de Sedes, punto que non se someteu a votación no pleno”, explicó el portavoz de la formación, Román Romero, a preguntas de este diario.



El edil incide en que “TEGA en ningún momento apoia ou apoiará o peche de centros de ensino” y aclara que el partido presentó una enmienda para que el PP la incluyese en su moción, en la que se reclama un compromiso por parte de la Xunta para la ampliación del centro escolar.



“Non tería sentido comprar unha parcela cunha casa se non se vai facer dita ampliación”, aseveró Romero.