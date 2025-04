Pontedeume se rinde a los quesos desde hoy en la primera edición de su feria dedicada a este lácteo

Una veintena de queserías artesanas de toda España se darán cita este sábado y mañana domingo en la Alameda de Raxoi –de 10.30 a 20.00 y de 11.00 a 18.30 horas– , en la que será la primera edición de MercaQueixo, una feria que aspira a convertirse en una referencia en el calendario agroalimentario y que busca, además, poner en valor el tejido productor.



Así, el enclave eumés se convertirá en un escaparate de quesos únicos, con la presencia de Bisqato, Santo André, Castelo, Lácteos de Moeche, Casa Donicio, Galmesán, Dona Cobiña, Campo Capela o Gaia –como representación gallega–. También los “proxectos innovadores”, destaca el Consistorio, de Bico de Xeado y De Mi Tierra.

Más allá de las fronteras de la Comunidad, acudirán elaboradores de Cantabria (Granja El Pendo), Asturias (Temia, Alejandro Casielles), Euskadi (Goine Berria), Castilla y León (Cantagrullas, Los Payuelos, Vicente Pastor), o Extremadura (Castrvm Erat), además de la portuguesa Aromas4u.



Los asistentes al evento podrán disfrutar ambas jornadas de una amplia programación que incluye demostraciones culinarias, catas, talleres y música.



Así, para hoy sábado está previsto el taller “Merca, presenta e conserva os teus queixos en el Mercado Municipal (11.00); el ‘obradoiro’ para los más pequeños “Elabora o teu queixo” (11.30 y 17.00); showcooking con Nair González del restaurante Muelle 43 (11.30, 13.00 y 18.00); música en las calles con Airiños do Eume y Silbarda (12.00 horas); relatorio sobre la marca Artesanía Alimentaria de Galicia, a cargo de Juan Cocheiro de Agacal, en la Casa da Cultura (12.00); el relatorio “O queixo no mundo” de Ana Belén González Pinos (14.00 horas); la charla “A muller no mundo do queixo” (16.30); el concierto de Attic y la animación por las plazas a cargo de AFC Orballo (19.00 horas), así como el sorteo de cestas al cuminar la jornada.

La intensa actividad continuará mañana domingo en Pontedeume con la apertura de la feria a las 11.00 horas. A partir de ese momento, se sucederán actividades como el taller infantil “Elabora o teu chaveiro” (11.30 horas); la cata “A cada viño o seu queixo”, con música en vivo de Airiños do Eume (12.30); un showcooking con Antonio Amenedo (Pazo de Santa Cruz de Mondoi) en la Praza Real (13.00); una nueva demostración culinaria de Nair González (14.00 y 17.30); un relatorio sobre las estrategias de recuperación del rural gallego, a cargo de Eloi Villada, de la Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (16.30); la música por las calles de Silbarda (17.00 horas), y el sorteo de cestas para despedir el evento (18.30).



Por si fuera poco, los locales de hostelería de la localidad ofrecerán también degustaciones y promociones especiales con quesos de la feria.