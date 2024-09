Pontedeume conmemora o centenario da declaración de BIC do Torreón dos Andrade

O número 261 do 17 de setembro de 1924 de La Gaceta de Madrid recollía a declaración de Ben de Interese Cultural do Torreón e o desaparecido pazo dos Andrade, un feito que se produxo o 13 de setembro dese ano e que hoxe se conmemora no municipio eumés.



Con este motivo proxectarase unha iluminación especial do edificio e o lema da Casa dos Andrade, que permanecerá ata final de mes nunha das paredes do inmoble para lembrar e poñer en valor o patrimonio histórico e arquitectónico da vila.



Xa durante o ano leváronse a cabo algunhas actividades encamiñadas a destacar a relevancia da súa conservación, con charlas como “Educando en patrimonio”. Este venres e a fin de semana repartiranse, ademais, bolsas conmemorativas da efeméride.