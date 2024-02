Pontedeume y Cabanas piden la nocturnidad de las obras del puente de piedra

Los Ayuntamientos de Pontedeume y Cabanas decidieron emitir un comunicado conjunto este martes por la noche tras los problemas de retenciones que se vivieron tras el inicio de los trabajos de rehabilitación del puente de piedra que une ambos municipios, una intervención que, recuerda, viene motivada "pola necesidade de reforzar a estabilidade dos piares da Ponte, toda vez que se detectou que varios deles foron afundindo co tempo por atoparse sobre lodos fosilizados". Esto provocó, remarcan, "danos nos arcos" de la infraestructura, un problema que explica la "vital importancia para garantir a estabilidade e evitar o seu futuro colapso".

En el texto conjunto, ambos Consistorios explican que se realizó durante toda la jornada "un seguimento e análise do comportamento do tráfico, así como a súa afección a outras vías que comunican coa estrada N-651, tempos de espera, horas de maiores retencións, etc". Tras esta recogida de información, los Concellos demandaron ayer por la tarde un encuentro con responsables y técnicos de la Demarcación de Carreteras del Estado, con el objetivo de trasladarles las conclusiones del estudio.

Los Ayuntamientos insisten en que la "única alternativa que evitaría en grande medida as consecuencias que no día de hoxe [por este martes] puidemos comprobar, non é outra que realizar as obras exclusivamente en horario nocturno, a excepción daquelas fases nas que técnicamente fora imposible".

Desde las administraciones locales recuerdan que solicitaron hace dos meses la suspensión de los peajes en Cabanas y Miño, "a través de sendos escritos e/ou mocións". Una petición que también trasladó el BNG, a través de su diputado Néstor Rego, al Congreso. Los responsables de la Policía Local inciaron, sin embargo, que esta alternativa "non evitaría unha parte importante do problema, chegando a trasladar gran parte das retencións ás saídas da autoestrada".

Ambos Consistorios se comprometen a informar "debidamente" del transcurso de las conversaciones mantenidas.