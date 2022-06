El plan único inyecta más de 25 millones de euros en los concellos de las tres comarcas

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer por unanimidad el Plan Único (POS+2022), que este año invertirá 87,9 millones en los 93 Concellos de la provincia. A los de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal les corresponderán un total de 25,3 millones.



Según el organismo provincial presidido por Valentín González Formoso, estos fondos son “o maior plan de obras e servizos das catro deputacións galegas e un dos máis importanes de España, con achegas económicas aos municipios que representan case a metade do orzamento anual da entidade”. Desde la Diputación recuerdan, además, que permite que sean los municipios los que decidan el destino de las cuantías en función de sus necesidades –obras e inversiones, mantenimiento de servicios públicos, gastos corrientes, reducción de deuda o mantenimiento de prestaciones y ayudas sociales, entre otros–.



“Desde a súa creación hai cinco anos, o Plan Único consolidouse como unha ferramenta imprescindible para que os concellos podan financiar obras e servizos que melloran a vida da cidadanía en todos os concellos da provincia”, afirmó Formoso, que destacó asimismo “a capacidade de adaptación do POS+ ao escenario socioeconómico actual”.



En este sentido, el presidente de la Diputación recordó que desde el año pasado el Plan Único incluye un Fondo Social destinado a la financiación de programas sociales municipales que apoyan a los colectivos más desfavorecidos o afectados por la pandemia. Además, el organismo provincial permite este año destinar parte de las cuantías a los sobrecostes derivados de la subida del precio de la luz, el gas, los carburantes y las obras públicas, “cuxos prezos se elevaron notablemente nos últimos meses e que supoñen un serio problema”.

Next Generation



En la sesión plenaria se aprobaron además los convenios con la Axencia de Turismo de Galicia para el desarrollo de los Plans de Sustentabilidade Turística de As Fragas do Eume y el destino Xeoparque de Ortegal, con una inversión global de tres millones de euros. También salió adelante el Plan Xeral de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude, que tiene como objetivo garantizar la adecuada gestión de los fondos europeos Next Generation.



Por último, el organismo provincial sacó adelante una declaración institucional por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se conmemorará día 28, haciendo una “defensa nítida do dereito á plena igualdade”.