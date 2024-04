El Plan Único de la Diputación destina 19 millones de euros a Ferrol, Eume y Ortegal

El Plan Único de la Diputación de A Coruña (POS+) superará los 100 millones de euros, una cifra récord, destacan desde el organismo provincial, que se destinará a financiar obras, gasto corriente, servicios públicos e iniciativas de carácter social en los 93 ayuntamientos coruñeses.



La entidad presentó este jueves las novedades del POS+ para el presente ejercicio por medio de su presidente, Valentín González Formoso; su vicepresidente, Xosé Regueira, y la responsable del departamento de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios, Cristina Rey. El Plan suma a los 50,5 millones de los que ya disponía en su presupuesto total una cuantía de otros 50, que se aprobarán en la sesión plenaria de este viernes por medio de un expediente de modificación de créditos.



Formoso hizo hincapié en el “cambio revolucionario” que supone esta línea en la forma de hacer política de la institución al multiplicarse por tres la inversión de la Diputación en los municipios, dándoles a estos “total autonomía” a la hora de decidir en qué invertir estos fondos.



“Xa non hai plans de piscinas ou de campos de fútbol de herba artificial que obrigaban aos concellos a facer estas infraestruturas, as necesitaran ou non, ou a perder os fondos. Hoxe, os concellos da provincia poden decidir a que destinan os seus recursos da Deputación”, remarcó González Formoso, destacando la “cifra record” de 100,5 millones de euros para el presente ejercicio.



El presidente hizo balance de la inversión para los municipios desde la creación del POS, recordando que “supuxo máis de 718 millóns (...), máis de 4.000 obras e miles de servizos básicos que melloran a calidade de vida da cidadanía nos 93 concellos da provincia”.



Por otra parte, apuntó que se trata de un Plan que se ha convertido “nun grande axente dinamizador da economía, que supuxo o mantemento de máis de 13.000 empregos na provincia”.

Gobierno gallego

Durante su comparecencia, el responsable provincial contrapuso el modelo de su organismo con el del ejecutivo autonómico. En este sentido, recordó que “para todos os Concellos de Galicia a Xunta destina 113 millóns de euros a través do Fondo de Coo-peración Local, que leva conxelado unha década, mentres que a Deputación inviste máis de 100 millóns de euros só nos municipios da Coruña”.



Por todo ello, reclama al gobierno gallego que “dote dun financiamento adecuado” a los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos, “moitos deles de competencia autonómica que son derivados aos Concellos sen lles ofrecer os recursos económicos necesarios”.



Por su parte, el vicepresidente Xosé Regueira calificó el POS+ de “revolucionario” al permitir que se sufrague con sus fondos “a maioría da obra pública” en las localidades. A este respecto, sostuvo, la financiación local es la “gran materia pendente do Estado e, conscientes diso, dende a Deputación queremos apoiar aos nosos 93 concellos a través do Plan Único que, ademais, asumen cada vez máis competencias”.



Por su parte, Cristina García Rey, declaró que “a mellor parte vén cando estes cadros cheos de cifras se converten en realidades, en melloras na accesibilidade de rúas e espazos públicos, centros educativos e deportivos, creación de xardíns e zonas verdes, obras de pavimentación, saneamento e abastecemento de auga ou nosos sistemas de alumeado”, enumeró la diputada provincial.

Ferrol, Eume e Ortegal

En lo que respecta a Ferrolterra, el POS+2024 supondrá una inversión total de 19.424.657,80 euros.

Por Concellos, Narón será el que reciba una mayor cuantía (2.299.738,66), seguido de los de As Pontes (2.200.010,64) y Fene (1.091.623,24).

A Coruña

Los 19 municipios que conforman la comarca de A Coruña recibirán un total de 21.125.276,64 euros procedentes del Plan Único.

Arteixo será el mayor beneficiado, con una cuantía de 2.335.384,84, por delante de Oza-Cesuras (1.464.198,05) y Sada (1.274.822,69).

Santiago

Los Ayuntamientos de la comarca santiaguesa recibirán este año del POS+ un total de 30.046.663,67 euros.

La localidad Santa Comba será la que contará con más fondos (2.356.151,18 euros), seguida de Santiago de Compostela, con 2.239.151,92, y Ames, con 2.213.223,80 euros.

Bergantiños-Costa da Morte

Por su parte, esta área conformada por 16 Concellos dispondrá este 2024 de unos fondos que alcanzan los 16,7 millones de euros.

Carballo será el municipio más beneficiado en esta ocasión, con una ayuda del Plan Único de 2.602.343,25 euros. Le siguen las localidades de Coristanco y Vimianzo, con 1.685.054,39 y 1.437.280,93 euros, respectivamente.

Barbanza

Por último, los once municipios barbanzanos contarán con un total de 13.075.451,81 euros en el presente ejercicio.

Será el Ayuntamiento de Ribeira el que disponga de una cuantía mayor, con 1,7 millones de euros, seguido del de A Pobra do Caramiñal (1.633.069,77 euros) y Boiro (1.484.606,99).