El plan de las Fragas do Eume impulsará el uso sostenible y turístico de sus recursos

La Xunta continúa con su ronda de contactos con los principales agentes, colectivos y entidades vinculados al Parque Natural Fragas do Eume, con la intención de implicarlos en el diseño del futuro Plan rector de uso y gestión (PRUX), un instrumento que marcará las pautas a seguir para orientar su desarrollo económico y medioambiental durante los próximos años.





La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, junto a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se reunió ayer en el centro de interpretación de Caaveiro con varios colectivos de la zona, entre ellos, empresas del sector turístico así como diferentes clubes que aglutinan las principales disciplinas deportivas que se practican en el ámbito del parque, con el fin de recoger sus aportaciones al documento y trasladarles a la vez los pasos dados hasta ahora por la Consellería de Medio Ambiente.

Así, do Campo subrayó el peso que tiene para la economía local de la comarca la actividad turística que se desarrolla en este espacio natural, un territorio que por sus propias características resulta muy atractivo y ofrece al visitante un amplio abanico de opciones de ocio y ocio con las que conocer y disfrutar de su riqueza natural, cultural y paisajística.





En este sentido, tanto la directora xeral como la delegada territorial coincidieron en subrayar que el documento rector que se apruebe finalmente debe poner el foco en la protección y en la conservación de los valores de este espacio, sin olvidar la necesidad de garantizar que se mantenga su aprovechamiento desde el punto de vista socioeconómico.





En la misma línea, Belén do Campo recordó que tanto el llamado turismo verde como la promoción de actividades deportivas al aire libre en espacios que, como es el caso de las Fragas do Eume, reúnen las condiciones idóneas para su práctica, contribuyen “á divulgación e posta en valor” de los espacios naturales, recordando que “non se protexe nin se valora aquilo que non se coñece”.





La directora xeral mantuvo un encuentro además con la Asociación recreativa de pescadores de Caaveiro –la única que opera en este parque natural–, “que fixo interesantes achegas dende o punto de vista da conservación dos recursos fluviais da zona” y a la que trasladó que el PRUX de las Fragas do Eume no impedirá ni perjudicará la pesca continental.