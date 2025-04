Nuevo alumbrado led en varias zonas del municipio de Narón

Narón avanza en la instalación de alumbrado LED en su red pública para cumplir con los objetivos de rebaja de emisiones de CO2 incluidos en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces) al que está adherido el Concello. La regidora, Marián Ferreiro, informó de que las últimas inversiones en este área “supuxeron un desembolso de algo máis de 83.000 euros, con cargo aos que se completou a instalación de luminarias LED na estrada de Cedeira, na de Sedes a Pedroso e nas fases I e II do polígono do Río do Pozo”.



En cuanto al primer vial, la AC-566, se sustituyeron un total de 86 puntos de luz, con una reducción de la potencia instalada del 60%. La inversión procedió de las arcas del Consistorio y los trabajos fueron acometidos por el personal municipal de Servizos Básicos e Mantemento.

Por su parte, las actuaciones llevadas a cabo en la AC-445 –que une Sedes y Pedroso– también han culminado, contando estas con una aportación económica procedente del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) y para las que se contrató el suministro e instalación de un total de 92 luminarias.

En concreto, los trabajos se llevaron a cabo en la confluencia de la AC-112 con los lugares de Sabín y Gándara (Sedes), con un ahorro en este caso del 40%.



En cuanto a las intervenciones acometidas en las fases I y II del Polígono do Río do Pozo, se instalaron 190 puntos de luz LED con cargo a fondos municipales, situándose el ahorro previsto en el 60%. “Este ano temos previsto continuar xa os traballos das fases III e IV”, avanzó la regidora.



Además de estas tres actuaciones, desde el ejecutivo local apuntan que se destinaron 4.000 euros de las arcas locales a la adquisición de elementos de iluminación LED sustitutivos de las tecnologías convencionales, que permitieron culminar la implementación en los centros educativos de la localidad –colegios y pabellones anexos–. En este caso, el ahorro de la potencia instalada se sitúa en el 50%.



Ferreiro aseveró que estas intervenciones suponen también una mejora de las “condicións técnicas, como a uniformidade, a redución dos gastos de mantemento das luminarias” o la eliminación de la contaminación lumínica. La alcaldesa remarcó, además, “o intenso labor levado a cabo desde o Consistorio para poder seguir avanzando nesta liña”.