O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, particiou a última hora do venres nun encontro coa veciñanza de Narón para explicar o acordo de investidura acadado pola formación nacionalista e os logros conseguidos. O encontro estivo presentado pola voceira municipal do BNG, Olaia Ledo, e celebrouse no Local Social da Asociación Veciñan Altea.