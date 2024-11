Narón y la Xunta, un paso más cerca de proyectos colaborativos

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, se reunió el pasado martes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para establecer posibles vías de colaboración para cofinanciar actuaciones en diferentes ámbitos después de que la alcaldesa hubiese aludido a que en los presupuestos del ejecutivo autonómico no se contemplase ninguna actuación en la localidad.



La cita comenzó con la cuestión de la construcción de un centro para personas mayores, y la primera edila naronesa le indicó a Rueda posibles ubicaciones que se podrían ceder para dicho fin.



Acto seguido se pasó al saneamiento del rural, punto en el que se trató el acondicionamiento del colector general de Río do Pozo a Freixeiro –para frenar las actuales filtraciones de agua exterior que se introducen en la red de residuales al depurar–. Esta actuación está incluida en la Axenda Urbana 2030 en búsqueda de fondos europeos y, desde el ejecutivo gallego, se manifestó la posibilidad de cofinanciar la intervención en el caso de conseguir dicha subvención.



Las infraestructuras fueron otra de las temáticas en el orden del encuentro. En este caso, Rueda ofreció la posibilidad de establecer un acuerdo para poder mejorar la carretera a Cedeira (AC-566). Aquí también tuvieron cabida cuestiones como el transporte público y Ferreiro demandó mejoras en la conexión entre los barrios de la localidad.

Promoción pública



En lo relativo a la vivienda, desde el Consistorio se solicitó la construcción de inmuebles de promoción publica en régimen de alquiler. Para ello, Ferreiro informó de la existencia de terrenos en los que se podrían llevar a cabo estas obras.



También se trataron cuestiones de índole educativa. En este caso, las demandas versaban sobre la gestión de las escuelas infantiles de A Solaina, A Gándara y Piñeiros, para que estas tengan el mismo régimen que la de Xuvia –bajo el paraguas de la Xunta–. Así, otras de las cuestiones que preocupan a la corporación naronesa es la relativa a las infraestructuras de estos centros que presentan “importantes deficiencias”.



Ante esto, el presidente autonómico propuso una actuación priorizada por centros de cara a una futura intervención.



Por último, el funcionamiento del Speis también se puso sobre la mesa durante la jornada. Además, se pidió, desde el gobierno de Narón, un cambio en la financiación y el modo de gestión del Servizo de Axuda no Fogar de cara a mejorar la atención a los demandantes del mismo.



La regidora local valoró el hecho de “poder trasladarlle persoalmente as necesidades da nosa cidade, que son as das nosas veciñas e veciños, e de establecer unha vía de comunicación directa que confío en que permita materializar algunha das demandas plantexadas a través desa tan necesaria colaboración entre as administracións, ofrecendo en todo momento a do Concello de Narón”.