Narón recibe a los niños saharauis que pasarán el mes con familias de acogida

La alegría de los niños saharauis ya está en Narón. El Ayuntamiento acogió ayer la recepción oficial de los menores que este año participan en el programa “Vacaciones en Paz”, un acto que comenzó sobre las once de la mañana y en el que estuvieron presentes la alcaldesa, Marián Ferreiro, y los portavoces del PSOE, David Pita, y del PP, Germán Castrillón. También acudieron a la recepción la concejal de Benestar Social, Catalina García, y las familias de la ciudad que acogerán hasta comienzos de septiembre a los pequeños. Un total de siete niños pasarán estos días en la ciudad, siendo su primer verano fuera de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia



Desde el consistorio indican que ya se están “familiarizando co idioma” y realizando las pertinentes revisiones médicas, como la visita al oftalmólogo, aprovechando su estancia en el municipio. La regidora dio la bienvenida a los menores y agradeció el trabajo de la Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, representada en la comarca por Maite Martínez. Ferreiro resaltó también la “importancia de contar con familias que se impliquen neste programa, porque sen todas e todos eles non sería posible levalo a cabo e ofrecer aos menores saharauis esta oportunidade de saír dos campamentos de refuxiados”.



Tras las intervenciones, los representantes de la corporación local entregaron a los menores mochilas y golosinas, además de un cheque por importe de sesenta euros para la compra de material escolar en la librería Din&Don. En los próximos días conocerán las instalaciones del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Narón (Speis), realizarán un recorrido en 4x4 y visitarán, entre otros lugares, el parque acuático de Cerceda.