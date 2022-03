Narón invierte 102.000 euros en la renovación del suelo de caucho de 11 parques infantiles

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y los concejales de Obras, Pablo Mauriz, y Servizos, Ibán Santalla, se desplazaron al CEIP Virxe do Mar para comprobar junto a la directora del centro, Mary Loureiro, el estado de los trabajos realizados para renovar el pavimento de caucho del parque infantil. Se trata de uno de los once parques cuyo caucho tiene previsto renovar el Concello con cargo a una partida de 102.000 euros. “Enmárcase nun proxecto máis amplo, no que se integran outros dez parques infantís municipais, e que complementa a intervencións xa realizadas nesta misma liña hai uns meses”, explicó la regidora.



En lo que se refiere a los parques infantiles municipales localizados en recintos escolares, además del de Virxe do Mar también se ejecutarán obras nos de la escuela infantil de A Solaina, el CEIP A Solaina y los colegios de Piñeiros y Ponte de Xuvia, algunos de ellos ya en obras. Asimismo, tal y como apuntó Ferreiro, también se reparará el firme de los ubicados en la calle Virxe de Covadonga, en las Vivendas da Mariña, en la calle 25 de Xullo, en la 25 de Novembro, en las calles Bimbieiro, Río Mandeo, Ponte Pielas y Amenadás.



“Os parques nos que proxectamos estas melloras teñen unha antigüidade maior de oito anos, nalgúns casos de dez, e o pavimento presenta unha serie de deficiencias que requiren destes traballos para frear ese deterioro”. Ferreiro subliñou que “queremos que todos os parques da nosa cidade, tanto da zona urbana como da rural, sigan cumprindo a normativa actual de seguridade, o que require a execución dos traballos proxectados”, explicó Ferreiro.



Las actuaciones consistirán en el cambio del pavimento flexible para lo que se procederá a levantar las actuales losetas y limpiar la zona en la que se asientan para instalar luego un pavimento continuo de caucho elaborado in situ con dos tipos de materiales amortiguadores, tal y como recoge el proyecto.