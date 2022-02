Narón impulsa con la Subdelegación la Mesa contra la violencia de género

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, mantuvieron ayer un encuentro de trabajo en el que también participó la concejala de Igualdade, Mar Gómez, con el fin de impulsar la creación de la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero.





La reunión es fruto del compromiso adquirido entre ambas administraciones en la Xunta Local de Seguridade celebrada en Narón a principios de mes. “É de vital importancia a colaboración entre administracións para poder abordar un problema tan grave como o da violencia de xénero dende o inicio, deseñando e aplicando medidas preventivas, sensibilizando á sociedade e poñendo en práctica políticas que permitan a súa detección precoz”, indicó la alcaldesa, que valoró el encuentro y también la predisposición de la Subdelegación del Gobierno a la hora de colaborar en la constitución del citado organismo.





Ferreiro recordó el trabajo que se está realizando en la ciudad en esta materia, “donde traballamos coas asociacións, nos colexios, no mundo do deporte, da cultura… nesta mesma liña”. También recordó la reciente creación del Punto Violeta de Narón impulsada a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Neste Punto Violeta [es el segundo con el que cuenta el municipio tras la habilitación de otro en el centro comercial Odeón] informamos á cidadanía tanto dende a web do Concello como físicamente, cunha carpa móbil que levaremos aos diferentes eventos que se organicen no Concello, co fin de ofrecer asesoramento e axuda ás persoas que o precisen”, señaló la regidora.





Punto Violeta

El Punto Violeta de Narón estará mañana en la plaza de A Solaina –de seis a ocho–; el día 6 de marzo en las cercanías del Pabellón de A Gándara (de 10.00 a 14.00); y el 8 de marzo en la Plaza da Igualdade, coincidiendo con la celebración de tres concurridos eventos en la ciudad, como el Carnaval, la I Carreira pola Igualdade y los actos del Día Internacional da Muller, respectivamente.





“Dende o Concello de Narón continuaremos poñendo a disposición da cidadanía todos os recursos que estean ao noso alcance para contribuír na erradicación desta lacra e a constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero é un paso máis neste camiño no que temos que continuar avanzando as administracións e a sociedade en xeral”, puntualizó Ferreiro.