Narón impulsa a promoción turísca a través dun plano informativo

O turismo da zona está medrando e os datos deste verán sitúan á afluencia de visitantes por riba de anos pasados.



A área de Turismo do Concello de Narón, presidida pola edil Natalia Hermida, busca promocionar o sector dentro do termo municipal. Con este motivo, dende o Constorio comentan que “hai dispoñibilidade dun plano de recursos turísticos, do que se editaron un total de 5.000 exemplares, e que está a disposición da cidadanía na oficina de Turismo local e tamén se repartirá para os expositores que recemente se odreceron a empresas do citado sector e tamén do hostaleiro”.



Como indicou Hermida “no plano figuran dez imperidibles, que se corresponden con construcións ou ubicacións de maior interese turístico en Narón”.

Puntos clave



Estes enclaves serían o Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia, o punto Narón 100 do Camiño Inglés a Compostela, o mosteiro de San Martiño de Xuvia, o paseo marítimo de Xuvia, o Pazo Libunca, a Presa do Rei, a área recreativa de Pedroso, a Pena Molexa e Aldea Nova. Ademais de ter presenza no documento, hai unha mención especial a os citados monumentos, que van acompañados dunha foto e un pequeno resumo da súa historia e valor dentro de Narón.



A maiores, no mesmo documento figura un plano completo de Narón no que “se especifica a ubicación deses e outros recursos turísticos da cidade, das rutas turísticas existentes, a localización de áreas recreativas, deportivas, centros culturais, igrexas... e tamén teléfonos de interese”, avanzan dende o Concello.



Ademais da dispoñibilidade nas localizacións anteriormente mencionadas, o órgano rexedor busca que a publicación teña una proxección máis aló do territorio propio. Así, non só será accesible para aqueles que xa están na zona, senón que pode chegar a ser unha peza clave no factor de atracción.



“O plano servirá tamén para ofrecelo nos eventos vencellados co sector turístico nos que participe o Concello ao longo do ano, ofrecendo dun xeito visual e rápido a localización dos principais elementos e enclaves turísticos de todas as parroquias de Narón”, destacou Hermida.