Narón conmemora con Teima el Día Mundial del Síndrome de Down

El salón de pleno del Concello de Narón sirvió ayer como escenario para la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down con el que el gobierno local demostró su compromiso para “dar visibilidade a todas as persoas con síndrome de Down e seguir apoiando a súa inclusión plena na sociedade”, según explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro, durante el acto en el que estuvo acompañada por la concejala de Benestar Social, Catalina García, entre otros miembros de la corporación.



Las sillas del salón de plenos que ocupan habitualmente las concejalas y concejales de la corporación local fueron ayer para los jóvenes con síndrome de Down, algunos familiares y representantes de Teima y otras asociaciones que se sumaron a la conmemoración de este 21 de marzo. En el transcurso del acto se proyectó un vídeo en el que participaron integrantes de Teima y personas con síndrome de Down. En el documento se explicaba que “todavía hai moitas barreiras na sociedade que impiden o exercicio dos nosos dereitos e póñennolo moi difícil para vivir a vida que desexamos vivir e á que tamén temos dereito”.



Después de la proyección, las personas que ocupaban las sillas de los concejales y concejales pronunciaron una frase reivindicativa.



Ferreiro destacó durante el acto el papel de las familias y de todas las personas que trabajan con el colectivo, destacando que “aportades á sociedade uns valores que contribúen a avanzar na pluralidade, a diversidade e a igualdade”, mientras que la concejal Catalina García recalcó la importancia de continuar trabajando conjuntamente en la sociedad para conseguir la integración plena del colectivo.



Por último tomó la palabra la presidenta de la asociación Teima, Patricia Serantes, que destacó el apoyo del Concello de Narón a la entidad a lo largo del año y valoró su disposición a mantener esa colaboración y compromiso con las personas con síndrome de Down.