Narón busca implicar a los locales de ocio nocturno en una campaña de igualdad

El Consitorio naronés ha puesto en marcha la campaña “A noite en igualdade”, dirigida al sector de ocio nocturno de la localidad. La alcaldesa, Marián Ferreiro, presentó este viernes junto a la edila responsable del área, María Lorenzo, esta iniciativa apuntando que está destinada a garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres, implicando en este caso a un sector muy específico, tal y como que se hizo el año pasado con las peluquerías y salones de belleza.



Así pues, los responsables de los establecimientos interesados en sumarse al protocolo de este proyecto pueden hacerlo incorporando sus locales a la red de espacios frente a las agresiones sexuales en el ocio nocturno de la ciudad. Para eso, deben cumplimentar el formulario disponible en esta página web.

A través del mismo, se adquieren una serie de compromisos, tales como no emplear criterios sexistas o discriminatorios ni hacer publicidad con este tipo de contenidos; designar a una persona como responsable del protocolo; participar en una acción de sensibilización y formación sobre las violencias y agresiones sexuales en espacios de fiesta y ocio nocturno o dar a conocer al conjunto del personal el texto del protocolo, los materiales de la campaña y los recursos existentes, entre otros.



“Os espazos como discotecas, salas de concerto, bares, festivais, centros comerciais, etcétera, son lugares de encontro e relación que non están exentos de comportamentos que impiden que todo o mundo poida gozalos por igual. A violencia sexual ou a ameaza de sufrila segue sendo unha das formas prioritarias de limitación de acceso aos espazos públicos”, explican desde el Ayuntamiento naronés. En este sentido, Ferreiro indicó que con este protocolo se apuesta por implicar a los responsables de estos locales de ocio nocturno en la prevención y acción contra las violencias sexuales y LGTBfóbicas.

“Aprender a diferenciar conceptos como as violencias sexuais, as agresións sexuais, violacións, submisión química, acoso sexual; as violencias contra o colectivo LGTBI; as liñas de traballo en materia de prevención; posibles situacións de violencia sexual e como actuar coas persoas agredidas e as agresoras forman parte dos contidos deste protocolo, nos que se ofrecen os pasos a seguir ante estas situacións”, añaden desde el Concello. La iniciativa está subvencionada por el Ministerio de Igualdad del Gobierno central, a través del Pacto de Estado contra la violencia de género.