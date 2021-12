Narón aprueba las cuentas del próximo año pese a los votos en contra de la oposición

El grupo de gobierno de Narón, conformado por TEGA y PSdeG, sacó ayer adelante, durante la última sesión plenaria del año, las cuentas municipales de 2022, pese a los votos en contra de los grupos de la oposición, BNG y PP. Los presupuestos, que en esta ocasión ascienden a 35,5 millones de euros –”O máis elevado da historia”, asevera el Concello–, han sido diseñados, según la alcaldesa, Marián Ferreiro, “para as persoas”.



Asimismo, el concejal de Facenda de Narón, Román Romero, calificó las cuentas de “principalmente sociais”, asegurando que se ha priorizado “a atención ás persoas”, dado que los efectos de la pandemia continúan aún muy presentes. Del mismo modo, Romero recordó que el Concello continúa libre de deuda bancaria y que, un año más, los impuestos continuarán congelados y que se incrementarán “na medida do posible” los baremos de bonificación de tasas para las familias más vulnerables.









Inversiones





En el apartado de inversiones, desde el grupo de gobierno se señaló que la mayor partida, de 900.000 euros, se emplearía en los proyectos de rehabilitación del molino de Xuvia y en la construcción de una senda peatonal y ciclista que conectará el Camiño do Peregrino y el molino de As Aceas. La segunda dotación de mayor calado, 600.000 euros, se destinará a la construcción del aparcamiento del nuevo centro de salud.



Por último, el grupo de gobierno invertirá 374.000 euros en proyectos de recuperación de suelo urbano para usos públicos y 433.000 para habilitar una zona con equipamiento en el entorno del Camiño do Peregrino. Además, durante la sesión también se aprobaron las obligaciones procedentes de ejercicios previos de los gastos de depuración, que serán abonadas a Ferrol.









Críticas





A pesar de salir adelante, las nuevas cuentas municipales no han sido del agrado de los partidos de la oposición, que han coincidido en calificarlas de “continuistas”, criticando lo que consideran una falta de “ambición”.



Así, desde el BNG se censuró que, estando saneadas las cuentas, no se amplíen las dotaciones para inversiones, gasto social “e un novo modelo urbano”. Los nacionalistas criticaron, además, las diferencias entre parroquias, poniendo como ejemplo el caso de O Val, con una partida “pequena” para su saneamiento o que la única inversión anunciada para el rural sea para la instalación de cartelería por 20.000 euros en

Pedroso.



El PP, por su parte, calificó los presupuestos como “un documento absolutamente ficticio e irreal”, afirmando que carecen de “proxectos de futuro”. Los populares censuraron, además, el aumento en un 6,9% de las subvenciones nominativas, asegurando que esto podría llevar a “conceder axudas a dedo”.









Mociones





En cuanto a las mociones aprobadas en el pleno, destacan la presentada por el BNG –aprobada por unanimidad– para la retirada de cabinas de teléfono en desuso; o una del PP, que también salió adelante, sobre la transformación en “vía verde” de las antiguas infraestructuras del ferrocarril.



Por parte del gobierno local se aprobó una moción para solicitar a la Xunta una mejora en la cobertura del servicio de ambulancias del 061 y otra del PSdeG sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.