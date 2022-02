Mugardos modificará el PXOM para abrir una nueva calle en el centro

El Concello de Mugardos avanza en uno de los proyectos estrella del mandato de Juan Domingo de Deus: la apertura de una calle que enlace la plaza del Mercado con la calle de Castelao, en el centro urbano del municipio, y la habilitación en esta zona de un aparcamiento con capacidad para 100 vehículos. Para ello el gobierno local tendrá que llevar a cabo una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, PXOM, cuya redacción ha sido recientemente adjudicada, según informaron desde el Concello.



“Aínda que se trata dun proxecto a medio prazo, xa que as modificacións do planeamento urbanístico son procesos administrativos lentos pola importancia de garantir unha tramitación transparente, o certo é que estamos diante do inicio dun dos proxectos máis demandados pola veciñanza, e que suporá unha transformación total do núcleo urbano de Mugardos”, indicó el alcalde, Juan Domingo de Deus.



Según detalló, la modificación puntual del PXOM en el ámbito del SUNC-P5 de la Telefónica permitirá la apertura de un vial que una la calle Castelao con la plaza del Mercado y por lo tanto con el centro de salud, facilitando la movilidad tanto de los usuarios del centro médico como de los clientes de la plaza y de los comercios de la zona. Asimismo, la obra incluirá la construcción de un aparcamiento público en superficie con más de 100 plazas que permita dar solución al problema de estacionamiento en la zona, delimitando correctamente los espacios y organizando la circulación en este lugar



“Este proxecto é moi ambicioso e sabemos que dará solucións a un dos máis importantes problemas de mobilidade de Mugardos. Esperamos poder facelo realidade no máis curto espazo de tempo posible, pero estamos satisfeitos por poder iniciar a tramitación. Debido á envergadura da obra, esperamos contar co apoio de todas as forzas políticas e outras administracións se fose necesario para a súa financiación”, indicaba el alcalde.