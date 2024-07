Muere un hombre en Ortigueira al caer al mar desde el acantilado de Loiba

Los bomberos del parque Comarcal Provincial de As Pontes rescataron este sábado el cuerpo sin vida de un hombre que se precipitó al mar en Ortigueira.

Según la información del Consorcio Contra Incendios y de Salvamento A Coruña, la víctima cayó desde los acantilados del banco de Loiba, un aspecto que confirma el alcalde, Valentín Calvín, quien lamenta el trágico suceso. "Es una desgracia, una pena. Fue sobre las 14.15 horas. El señor tenía unos 65 años y estaba solo. En la zona había otras parejas, que indicaron que el señor se estaba haciendo selfies con el móvil, se acercó demasiado al cantil y se cayó. Su teléfono quedó arriba en la roca", explica el regidor, que apuntó que "había dos opciones: o bien que el médico del PAC certificase su muerte o que la Guardia Civil judicializase el caso y ahora se está a la espera del levantamiento del cadáver".

La víctima llevaba en su móvil el DNI, por lo que el operativo de emergencias pudo comprobar que se trataba de un hombre de León. "La Guardia Civil indagará ahora para tratar de localizar a algún familiar", añadió Calvín.

En el operativo participaron también el GES de Ortigueira, la lancha "Salvamar" y el helicóptero "Pesca-2".

Precaución

El alcalde remarca la necesidad de que aquellas personas que se acerquen a visitar el famoso banco de Loiba, también conocido como "O Pensadoiro", extremen las precauciones; y más en jornadas como las de hoy en las que el tiempo está desapacible. "No paramos de decirlo, pero la gente muchas veces no toma conciencia de lo peligroso que es. Además hacía viento, estaba lloviendo... Uno se acerca demasiado, estando atento a otras cosas, y no se da cuenta del peligro que puede suponer", comenta.

Calvín añade que "en nuestras costas, desde O Barqueiro hasta Ortigueira, hay acantilados en muchos sitios. Es cierto que se podrían poner más carteles advirtiendo de la necesidad de tener precaución pero es algo que se ve a simple vista. En este caso concreto, desde el banco hay unos 20 o 30 metros hasta el acantilado. Se puede hacer una foto perfectamente sin necesidad de acercarse tanto al barranco", añade.