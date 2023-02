Malestar del CEIP O Ramo por la gestión municipal de su inundación

La dirección del CEIP Plurilingüe O Ramo de Barallobre afrontó, junto a profesores y miembros de la ANPA, una inundación a primera hora del pasado viernes, día en el que se celebraba, además, el Entroido en el centro. “Sobre las 7.45 horas de la mañana recibí una llamada en la que me alertaban de que la planta baja del colegio estaba completamente inundada”, explica la directora, Noemi Carballo, que muestra su malestar con el Concello de Fene por la tardanza a la hora de actuar. “Llamé a las 7.50 y llegaron a las 9.20 de la mañana, cuando ya iban a entrar los niños”, afirma, añadiendo que la empresa externa enviada por los responsables municipales “solo trajo una aspiradora pequeña. Tuvimos que arreglárnoslas como pudimos para achicar el agua, con papeles y periódicos porque nos llegaba por los tobillos”, asegura agradeciendo la ayuda prestada, tanto a nivel físico como emocional, por la ANPA y las familias ante dicha situación.



Carballo hace hincapié en que nadie del Concello, “ni el señor alcalde, ni ninguno de los concejales” se puso en contacto con nostros para saber si el problema se había solucionado”. Una actitud muy diferente, remarca, a la mantenida por la Jefatura territorial de A Coruña y la Unidad Técnica. “Cuando les avisé de lo que nos estaba pasando, a los dos minutos ya me estaban llamando. A la hora y media ya teníamos a una persona aquí”, afirma.



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el ejecutivo local indican que “en ningún momento a dirección do centro de ensino contactou co Concello para comunicar a incidencia, senón que foi unha persoa da ANPA quen chamou ao responsable de Servizos”.

Actuación

Fue entonces cuando desde el Ayuntamiento se envió a dos operarios que, “arranxaron a raíz do broblema, provocado pola rotura do latiguillo dunha cisterna”. Desde el gobierno fenés indican que, en paralelo, se contactó con una empresa para que enviase una aspiradora de líquidos –tareas que empezaron, explican, “pouco despois das 9.00 horas”–. El Consistorio sostiene que el problema quedó solventado antes de las diez de la mañana.



“Queremos desmentir que non se enviasen os medios suficientes para atallar a fuga e facer a posterior limpeza. Lamentamos a incidencia por terse producido nun día de festa para a rapazada que porén, non se viu deslucinda nin interrompida pola fuga de auga”. Desde el Concello indican asimismo, que el indicente se vio amplificado en las redes sociales “cunha clara intencionalidade política preelectoral, co obxectivo de influir negativamente sobre a comunidade educativa es as familias”.