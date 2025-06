Llega a Narón una nueva edición de la Candaina, cita para dueños y mascotas

El Concello de Narón se vuelve a engalar. Fueron las motos quienes desfilaron hace una semana por el municipio y, el día 22, será el turno de los peludos, los mejores amigos de cada casa, quienes serán la estrella central de la Candaina que, de manera anual, organiza la Asociación Cometa junto con el gobierno municipal y el Club Deportivo 21 Leguas.



La presentación oficial del evento tuvo lugar ayer en la Casa Consistorial, donde recordaron que todos aquellos interesados en formar parte pueden tramitar su inscripción hasta el próximo 17 de junio a través de la página web www.321go.es, donde también están disponibles para consultar las bases de participación.

Si bien aún queda tiempo, ya hay cerca de 150 personas que han decidido tomar parte en una iniciativa que, como explican desde Cometa, “ayuda a financiar el día a día de la entidad”, que en la actualidad tiene más de 20 perros en sus instalaciones, a los que hay que sumar todos aquellos que se encuentran en una casa de acogida. Sus gastos ascienden a más de 2.000 euros al mes “solo en veterinario y contando que no haya ningún imprevisto”.



En este sentido, el concejal de Deportes, Ibán Santalla, quiso destacar el papel de esta agrupación, deseando que se repita la popularidad de ediciones anteriores, asegurando que “o ano pasado, a Candaina foi un éxito e confiamos en que se repita este, porque esta protectora de animais, cos voluntarios e voluntarias, realiza un labor que permite dar unha segunda oportunidade aos animais que, en ocasións, lamentablemente, sofren abandonos ou maltrato”.

Se ha pensado en la agilidad de todos, bípedos y cuadrúpedos, por lo que habrá dos modalidades. La carrera comenzará a las 10.30 horas, minutos antes que la andaina, y ambas propuestas discurrirán por el paseo de Xuvia con una distancia total de 7 kilómetros.

Socialización



Este tipo de actividades no solo permiten dar visibilidad a la protectora, sino que son esenciales para unir cuestiones como “el deporte y los animales”. Los paseos, destacan estas profesionales, son “esenciales” para reducir el estrés de las mascotas y “fundamentales” en sus procesos de socialización. “Hay que darse cuenta de que, al final, son animales que en la antigüedad formaban manadas. Hoy en día, la gran mayoría vive en un piso y se relaciona únicamente con humanos, entonces, en cierta manera, les estamos quitando parte de su esencia”, explican. De hecho, recalcan que “cuanto menos socialice un perro, más probable es que tenga problemas de comportamiento”.



En este sentido, recuerdan que es necesario, “así lo exige la ley”, que los perros deberán ir siempre con correa. Los potencialmente peligrosos, además, deberán llevar bozal.



Y, a pesar de que el eje central son ellos, también han querido que este sea un punto de encuentro para los que se levantan a horas intempestivas para ir a dar paseos. Por ello, habrá puntos de agua siempre fresca para los peludos, pero también una barra para los de la otra especie, en este caso la acompañante. Desde las 9.30 arrancarán con una sesión a cargo de DJ Muns y a las 13.30 horas la sesión vermú amenizada por Jorgeduckling. “El evento está pensado un poco para que disfrutemos”, aseguran desde la organización.



Y en tema de la alimentación cuentan con una insignia de la localidad: Fame Kanalla. A los fogones está Diego Fernández, quien no dudó mucho. “Nosotros somos amantes de los animales y pensamos que Cometa hace una función esencial en lo que a animales desvalidos se refiere, por eso nos encanta apoyarlos en este tipo de iniciativas poniendo nuestro granito de arena. En casa tenemos tres peludos y estas alternativas nos gustan muchísimo”, asegura el chef.



Asimismo, han querido contar con la presencia de uno de los cuerpos de élite del mundo canino, los miembros del Tercio Norte. “Ver a los perros trabajar es algo que nos llama muchísimo la atención a todos, ya que no estamos muy acostumbrados”, explican las voluntarias de la asociación, y, además, “creemos que también puede ser una manera de dar visibilidad a la gran importancia que juegan. Son fundamentales en nuestras vidas, ya no sólo como compañeros sino que muchas veces son los que nos salvan”, aseveran.

Los beneficios



Acciones como esta son “más que necesarias” para que ellas sigan trabajando por los animales. En este caso, los 8 euros que cuesta la inscripción –que incluye un paquete de bienvenida– y que serán una donación directa para la protectora, suponen una gran diferencia a la hora de atender a los que hoy moran en sus instalaciones y a aquellos que están por venir, pues alguna de las residentes actuales está a las puertas de dar a luz. Esto también es motivo para reforzar las filas, principalmente, en un momento en el que “las adopciones están paradas. Esto es lo malo, hay mucha fluctuación”.



En este sentido, desde Cometa hacen hincapié en esa idea preconcebida de “perro perfecto”, y este, aseguran tajantes, “no existe, igual que en el mundo humano”. “Mucha gente llega pidiendo un cachorro de cinco kilogramos, que no ladre y que no muerda. Bueno, eso es para ir a comprarse un peluche”, explican. Asimismo, destacan que los más perjudicados en este caso son los más grandes, ya que “la gente no se da cuenta de que estos animales tienen un carácter muchísimo más tranquilo”.



En la Candaina no se entiende de tamaños, tampoco de razas o gustos personales. Se disfruta en un evento en el que se invierten los papeles y los perros dejan de ser “fieles compañeros”. Esta vez son los protagonistas.