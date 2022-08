El jabalí atemoriza a la población de Neda tras el ataque reciente a la perra de un vecino

La presencia del jabalí en las zonas habitadas de la comarca es un problema cada vez mayor al que los vecinos del ayuntamiento de Neda exigen ponerle solución “canto antes”.

Y es que en los últimos días, un animal “que leva xa tempo rondando polo lugar” se coló en la finca privada de un vecino atacando fieramente a su perra. “Levamos así más dunha semana ou dúas. O porco ten as hortas destrozadas e atemorizados aos veciños, que se teñen que recoller nas súas casas sobre as nove da noite porque despois aparece el”, explica Jorge López, propietario de la perra atacada. “Escoitamos ruido, a cadela comezou a ladrar e encarouse co xabarín. Atacouna dúas veces, chegando a provocarlle feridas duns 25 centímetros”, afirma el también patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barallobre.