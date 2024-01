Inquietud de los vecinos de Neda por cómo pueden afectar las obras al casco histórico

Neda estrenó el año con el inicio de las obras de adecuación de un punto por el que discurre el Camiño Inglés a Santiago de Compostela, en pleno casco histórico de la villa. Los trabajos buscan reparación de un total de 40 puntos de las céntricas calles Real y Paraíso, pavimentadas con losa de granito y que en la actualidad presentan deficiencias.



El inicio de estas obras –que han supuesto el corte de tráfico en el primero de los viales citados– ha generado en algunos residentes en el municipio cierta inquietud por cómo pueden afectar a la zona. “En el medio de la calle hay un caño medieval que data, aproximadamente, del año 1300. Los operarios comenzaron por la parte más nueva de la calle, pero cuando lleguen a la zona antigua, no sabemos qué va a pasar”, comenta un vecino. “Dicen que se van a cambiar las losas porque la gente tropieza, pero no hay que olvidar que se trata de una zona de alto valor patrimonial”, añade.



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el Consistorio quieren tranquilizar a la vecindad y recuerdan que el proyecto –que se enmarca dentro de las subvenciones a Concellos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, para actuaciones de embellecimiento del litoral– cuenta con las autorizaciones pertinentes por parte de Augas de Galicia –por su proximidad al río Belelle– y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural –por coincidir sobre el trazado de peregrinación de la ruta compostelana–.



“O cano maior non se vai tocar. Ademais, as pedras que se sustituirán, que se atopan en moi mal estado, son do mesmo material granítico”, especifican. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses.