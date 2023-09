Iniciadas as obras de mellora dos vestiarios do campo de fútbol “Prados Vellos” de Ares

O Concello de Ares principou no día de onte o proxecto de mellora dos vestiarios do campo de fútbol “Prados Vellos”, cuxo obxectivo é aumentar a súa eficiencia enerxética –tanto na súa estrutura como nas súas instalacións–.



As responsables das Concellarías de Urbanismo e Deportes, Olimpia Marcos e Alma Barrón, respectivamente, desprazáronse onte xunto á presidenta do Club de Fútbol Numancia, Elena Fuentes, para presenciar o inicio dos traballos, que supoñen unha inversión de 195.000 euros –que se financiarán cunha axuda do Fondo de Cooperación Local da Xunta de 140.000 euros e con 55.000 procedentes das arcas municipais–.



As accións previstas inclúen, tal e como indicaron dende o executivo local, “a substitución da cuberta actual de fibrocemento por paneis sándwich de aceiro lacado con illamento térmico, o revestimento das fachadas cun sistema SATE con acabado hidrófugo e illamento, así como a renovación das xanelas e portas para mellorar o illamento térmico”.



Ademais, instalarase unha batería de paneis solares térmicos e un intercambiador de auga quente sanitaria, cunha contribución do 60%. “Esta iniciativa é un paso adiante cara a un campo de fútbol máis moderno e respectuoso co medio ambiente”, afirmou Marcos. “Estamos comprometidos co benestar dos nosos deportistas locais, e estas melloras nos vestiarios contribuirán a un ambiente máis cómodo e eficiente para todos”, engadiu Barrón.