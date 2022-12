Un incendio calcina mesas, lámparas y el árbol de Navidad de un restaurante en Pontedeume

Un incendio ha calcinado esta madrugada el interior de un restaurante en Pontedeume, en el que, a consecuencia de las llamas, se han visto afectadas algunas mesas, lámparas y el árbol de Navidad del establecimiento.

Los hechos ocurrieron, según el 112 Galicia, pasada la una de esta madrugada, cuando una patrulla de la Guardia Civil dio aviso del incendio, en un local de hostelería a la entrada de las Fragas do Eume, en Pontedeume.

El establecimiento, A Falúa do Eume, está ubicado en las proximidades del Centro de Interpretación del Parque Natural de As Fragas do Eume, en la parroquia rural eumesa de Ombre, y el pasado mes de agosto fue objeto de un tiroteo.

Los agentes solicitaron medios para sofocar el incendio, mientras trataban de atajarlo con extintores.

A su llegada, los Bomberos del Eume observaron que el incendio se había ido consumiendo, aunque utilizaron igualmente sus cámaras térmicas para asegurarse de que ningún foco mal apagado pudiera reavivar las llamas.

Con todo, la zona de comedor quedó completamente llena de humo, por lo que fue necesario emplearse a fondo en la ventilación.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil realizarán las investigaciones oportunas con el fin de aclarar las circunstancias que dieron lugar a esta situación, que, por fortuna, finalizó sin heridos.

En el suceso del pasado verano, las instalaciones sufrieron el impacto de al menos una decena de disparos en un ventanal, sin que hubiese que lamentar daños personales al encontrarse cerrado en el momento de los hechos, por los que el Instituto Armado inició una investigación.