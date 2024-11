Hace 20 años | Un centenar de personas presenció ayer en Doso la “esfolla do maínzo”

La lluvia caída durante buena parte de la tarde no impidió que se desarrollaran las actividades organizadas en la parroquia de Doso con motivo de la celebración de la “esfolla do maínzo”. No fue una sorpresa para los organizadores ya que, el mal tiempo acompaña a este festejo desde hace tres años. Un carro partió de Cerdeiras cargado de cereal, donado por los vecinos del lugar para poder continuar con la tradición de esta festividad en el municipio.

Una vez descargado el maíz en las inmediaciones del local social de Doso, los asistentes comenzaron a retirar las hojas del grano, procediendo así a iniciar los trabajos de la “esfolla”. La elevada participación hizo que no fuese necesario emplear más de una hora en terminar la tarea, por lo que a continuación se desarrolló el programa preparado para la ocasión.

El presidente de la AVV de Doso, Óscar Rouco, aseguró que la gente continuó acercandose al local social incluso tras finalizar los trabajos de la “esfolla”. “Estamos contentos porque un año más pudimos seguir con la tradición y vemos que la gente está disfrutando mucho”, afirmó Rouco. Juegos populares, porfías entre vecinos de la zona y una muestra de tejidos de lana, elaborados por la artesana Fina Casal, fueron algunas de las ocupaciones de los participantes durante buena parte de la tarde. Además, se organizó una exposición con muñecos realizados por alumnos de diferentes centros escolares del municipio con espigas.