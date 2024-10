El Gobierno destaca en Neda el papel de la mujer rural como dinamizadora

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ensalzó la contribución que hacen las mujeres del rural, así como las entidades que las agrupan, en la dinamización de la vida y la economía de los municipios pequeños. Lo hizo en un encuentro con la directiva de la Asociación de Mulleres Rurais Val do Belelle, en la que también tomó parte el alcalde, Ángel Alvariño.



Rivas recordó que estos colectivos contribuyen a crear redes de apoyo, con actividades que promueven la socialización, o el cuidado y autocuidado. Ayudan, incidió, a prevenir la violencia y a preservar la cultura, las costumbres y tradiciones y colaboran decididamente en la conservación del patrimonio material e inmaterial.



La subdelegada remarcó que en su declaración anual, la ONU califica a las mujeres rurales como guardianas de la naturaleza y el futuro, al representar una cuarta parte de la población mundial. “Son as agricultoras e gandeiras as que mellor teñen aprendido a facer fronte ao cambio climático, adaptando a el as producións”, aseveran desde la Subdelegación.



Durante la visita al municipio nedense, la representante del Ejecutivo incidió en la apuesta decidida del Gobierno por las políticas feministas, la formación, el relevo generacional o la promoción y participación de las mujeres en todos los ámbitos. Entre este trabajo se encuentra, también, la lucha contra la violencia de género.

También San Sadurniño



Enmarcado en el objetivo de empoderar y visibilizar el trabajo de las mujeres, Rivas anunció que el Ciclo Nacional de Cine e Mulleres Rurais llegará el 12 de noviembre a San Sadurniño con la proyección de la película “O Corno”.