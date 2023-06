El gobierno cedeirés aclara que los trabajos del camiño de O Barral solo fueron de asfaltado

El alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, ha querido salir al paso de las críticas vertidas desde el Partido Popular (PP) acerca del estado en el que se encuentra el camino de O Barral. Así pues, el regidor hace hincapié en que los trabajos que llevó a cabo el ejecutivo local supusieron solamente el aglomerado del vial, “non a ampliación”.

Desde el Consistorio hacen hincapié, asimismo, en que en ningún momento se prometió aumentar el ancho de dicha carretera y recuerda que el PP votó a favor de este proyecto en el pleno.

“Volven cedo as malas praxis do PP, de crítica pouco construtiva, neste caso sen consultar o proxecto que eles mesmos apoiaron. Sería desexable que foran rigorosos na súa labor de oposición, que non tenten enganar á veciñanza porque o que quere a xente son feitos e non conflitos”, declaró Moreda.

La ejecución del proyecto de aglomerado en el camino de O Barral contó con un presupuesto de 55.996 euros (IVA incluido) y supuso, recuerda el ejecutivo local, el barrido de toda la plataforma –que cuenta con un ancho de 3,7 metros–. El Concello reconoce que “efectivamente, faise moi estreito en determinados puntos para o cruce de dous coches”, algo que los populares echaban en cara al gobierno de Moreda en días atrás.

Los trabajos se completaron con la extensión de una nueva capa de asfalto y con el pintado de la señalización horizontal para “mellorar a seguridade do vial”.

El regidor apuntó a que la mayoría de los viales en el rural cedeirés son “moi estreitos”, poniendo el foco en que “o máis importante é arranxalos co aglomerado en quente para que sexan máis durables e poidan soportar pesos maiores que con un simple rego asfáltico”, especificó.