La gastronomía, una pieza muy destacada en la cita con el grelo de As Pontes

La Feira do Grelo de As Pontes, una de las citas decanas de Galicia, es un referente en relación con la exaltación de este producto de la huerta gallega tan demandado en esta época del año ya que es el principal protagonista del cocido, muy presente en las cartas de los restaurantes estos días.



Pese a que no ha sido una temporada muy buena para su cultivo, pues las temperaturas han sido más elevadas de lo normal y han faltado lluvias, no faltarán grelos en As Pontes este fin de semana. De hecho, el chef eumés Antonio Díaz se encargará de dirigir el domingo, a partir de las 12.00 horas, la muestra gastronómica “A cociña dos grelos”, una masterclass en la que mostrará al público presente en el recinto ferial diferentes modos de cocinar los grelos, dando pautas para sacarle el máximo valor en la cocina a este producto estrella de la huerta gallega. Además de esta berza también cocinará con otros productos de proximidad, ofreciendo platos diferentes partiendo de un producto principal como el grelo, que puede comerse solo, como elemento principal del plato, o bien acompañando a numerosas creaciones culinarias como revueltos, empanadas, carnes o pescados así como en elaboraciones a la plancha, guisados o al horno.



Esta muestra de cocina incluye también una degustación de los platos cocinados por Díaz para treinta comensales. Eso sí, para poder saborear los mismos es necesario anotarse previamente debido al control de aforos en el teléfono 673 240 434.









Trayectoria





Antonio Díaz, regentó durante años el restaurante Andarubel, en pleno parque de las Fragas del Eume. Ahora trabaja en la apertura de otro restaurante en la comarca y tiene un importante éxito con su foodtruck de hambuguesas gourmet, entre otros