Exposiciones, concursos y la Festa do Río para celebrar el Día do Pobo Xitano

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y la edil de Benestar Social, Catalina García, presentaron junto con María del Mar Used, presidenta de Acción Familiar Ferrol (AFA), lo actos con los que el Concello de Narón celebrará el próximo 8 de abril el Día do Pobo Xitano. Una efeméride que conmemora la fecha del primer congreso mundial romaní/gitano celebrado en Londres en 1971 en el que se instituyeron la bandera y el himno del colectivo.



Como ya es tradicional, el acto central tendrá lugar en el parque Río Freixeiro el mismo día 8 a las 11.00 horas donde tendrá lugar la Festa do Río. Ese mismo día se inaugurará a las 12.00 horas en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros una exposición de fotografías de gitanas y gitanos de Narón y que también integrarán otras realizadas por la entidad Humanos en el planeta cielo, con personas de diferentes etnias.



Además, del 4 al 8 de abril habrá una jornada de puertas abiertas en la Casa de la Cultura –Plaza de Galicia– para que la ciudadanía pueda ver el trabajo que se realiza desde AFA Ferrol y el Concello de Narón con la población gitana y mostrar los trabajos realizados en el taller de costura.



También se convocará el concurso de relato corto “Cóntanos o teu conto do pobo xitano” dirigido a alumnado de 5º y 6º de Primaria de los colegios del municipio. El tema a abordar será la “Interculturalidade e comunidade xitana”, y los interesados podrán presentar sus trabajos hasta el 25 de marzo.



El Concello también tiene abierto el plazo para participar en un certamen fotográfico, que anima a la ciudadanía a realizar un retrato portando una frase (Espacio libre de racismo, Opré Romá!, Roma Lives Matter, Lucha contra el antigitanismo...). Las imágenes hay que enviarlas al correo electrónico: minoriasetnicas@afaferrol.org, firmando una autorización y derechos de imagen y protección de datos –que se puede descargar de la web www.naron.es o solicitarla al citado correo de AFA Ferrol– y posteriormente se elaborará con todas ellas un vídeo que se publicará la semana del 8 de abril en las redes sociales del Concello con el hashtag #Narónencaló.



Además en la web municipal estará disponible el material didáctico con el que trabajará el alumnado de 3º a 6º de Primaria en torno a la cultura e historia de este pueblo.