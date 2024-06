Las escuelas de danza de Ferrolterra tienen una cita de “convivencia” este domingo

Desde la academia de danza Paso a Paso se ha organizado para el próximo domingo una jornada de baile y convivencia entre escuelas, con el fin de celebrar una fiesta común en la que prime el compañerismo más allá de la competición.



Con este objetivo, estarán en O Pote de Maniños, rodeadas de otras escuelas de baile que se unen a la celebración.



“Invitamos a todas las escuelas de Ferrolterra de danza urbana y moderna para así compartir un día de convivencia fuera de la competición y de los escenarios”, explican desde la escuela organizadora del evento, indicando, además que “aunque a veces no es fácil nuestro objetivo queremos hacer ver que en este mundo hay más que rivalidad.



Competición sí, pero ante todo compartimos la misma pasión, nos movemos en los mismos escenarios, y debemos inculcar a los niños aprendizaje y admiración hacia el resto”, indican.



Las escuelas Maydance, Amei, Seven And y Gravity, esta última de Lugo, estarán presentes en el evento, en el que no faltará la parte gastronómica, con churrasco y pulpo, hinchables, sesion vermú, torneo de fútbol y, para terminar, exhibiciones de baile y pinchadiscos.