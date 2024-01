La entidad vecinal Altea de Xuvia censura la falta de apoyo del Concello a su carnaval infantil

La asociación vecinal Altea de Xuvia denuncia que el Concello de Narón “decidiu unilateralmente” eliminar “toda financiación e colaboración” para el carnaval infantil, “que se celebra con moito éxito” en la parroquia “desde décadas atrás”.

La entidad censura dicho “plan de recortes” de la Concejalía de Festas y apunta a que se deja “o entroido de Narón orfo” de la principal actividad en dichas fechas destinada a los menores. Critican, asimismo, "non ser informados en tempo e forma" y apuntan a la "falta de recoñecemento por parte do Concello do traballo realizado desde as asociacións veciñais, que axuda a dinamizar a vida das parroquias e barrios".



Por su parte, desde el ejecutivo naronés indican que el carnaval no queda huérfano y que se celebrará como cada año, con salida de las comparsas desde A Gándara y con concurso de disfraces –infantil y de adultos–, en un acto abierto a la ciudadanía. El Ayuntamiento remarca, asimismo, que en Xuvia se celebrará la "alteada", una fiesta propia de la parroquia y que "en ningún momento desde el Concello se deja de reconocer el trabajo que realizan todas las entidades, no solo vecinales, sino también sociales, deportivas o culturales".