La empresa Einsa Print plantea al comité un ERE para sus centros de trabajo de As Pontes y Madrid

La Dirección de la compañía Einsa Print, con instalaciones en As Pontes, Pontedeume y Madrid, comunicó al comité de empresa esta semana su intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Tal y como detalló la parte social, la gerencia de la firma de artes gráficas la convocó a una reunión el pasado miércoles en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago, para abordar esta cuestión.



Durante el encuentro, la empresa detalló que esta decisión afectaría a los centros de trabajo de As Pontes, con una plantilla de 227 personas, y al de Madrid, con 15 empleados, pero no concretó a cuánta gente afectaría ni en qué medida repercutiría en la actividad de ambas instalaciones. “A empresa limitouse a expoñer de xeito resumido o descenso na carga de traballo nos últimos anos e o estado xeral do sector das artes gráficas, xustificando o ERE nestes dous factores”, relató el comité.

Calendario de reuniones



Con el fin de acelerar el proceso, desde la Dirección se pidió a la parte social que se constituya la comisión negociadora “a máis tardar” el próximo jueves 26, de cara a iniciar el período de consultas el lunes 30, “data na que a empresa fara entrega da documentación relativa ao expediente”, detalló el comité.



En este sentido, desde el organismo de representación de los trabajadores se solicitó que las futuras reuniones se hagan en As Pontes, dado que allí se ubican las instalaciones con un mayor volumen de plantilla, pero la empresa rechazó la propuesta, estipulando que los encuentros serían en Madrid o en Santiago. De este modo, la parte social interpreta esta negativa como “unha estratexia para tentar minimizar e dificultar a resposta do conxunto do persoal aos despedimentos”.



Por último, el comité señaló que, “a falta de datos concretos e coñecer a documentación do expediente”, se opondrá a cualquier medida “que supoña unha redución do emprego nas Pontes”.