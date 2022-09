La Diputación invierte 17 millones de euros en las tres comarcas

El Plan Único de la Diputación de A Coruña llegará este año a los 16.873.880 euros invertidos en los ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. De ellos, 4,4 millones estarán destinados a la financiación de 50 obras, y más de 1,3 millones se reservarán para financiar gastos sociales en los municipios, con el objetivo de “protexer aos colectivos máis vulnerables”.



El presidente provincial, Valentín González Formoso, remarcó la utilidad de este programa para “contribuír á reactivación económica, cun investimento moi importante que este ano alcanza os 90 millóns na provincia, mellorar infraestruturas e servizos municipais e dar apoio aos concellos nos seus programas sociais”.

Gasto Social



El Plan Único acerca más de 1,3 millones de euros a los 21 ayuntamientos de las comarcas –se incluye el de Vilarmaior– para paliar los efectos sociales provocados por la pandemia.



Refuerzo del personal adscrito a los servicios sociales y ayuda en el hogar; creación de ayudas para la cobertura de necesidades básicas como la vivienda; alimentación o gastos médicos y farmacéuticos de las personas vulnerables, son algunas de las cuestiones a las que los concellos destinan las cuantías relacionadas con el gasto social.



En el apartado de obras del Plan, los 21 concellos de las comarcas ejecutarán un total de 50 actuaciones de humanización de calles y espacios públicos; mejora de las redes de iluminación y saneamiento; renovación de carreteras o mejoras en la seguridad peatonal, entre otras.



Desde el organismo provincial destacan, por ejemplo, los 860.641 euros destinados por As Pontes a las mejoras de diferentes viales y calles del municipio (Avda. da Habana y de Ortigueira, Rúa Cabanas o San Xoán do Freixo); los 432.808 euros que destinará Narón a una zona verde y dotar de nuevos equipamientos en el Camiño do Peregrino; la adquisición de un tractor-desbrozadora y un camión de recogida de basura en Pontedeume (152.609 euros); la mejora del parque infantil de San Vitorio en Mugardos (40.000 euros) o el acondicionamento del parque do Areal en Cabanas (43.509 euros). Además, todos los municipios de las comarcas –salvo Ferrol, Mugardos y As Pontes– destinan parte de los fondos del Plan Único a financiar su gasto corriente, que incluye servicios básicos como el alumbrado principal o la recogida de residuos. Valdoviño es el único que destina este año parte de la cuantía a la reducción de deuda.