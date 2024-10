La Diputación invertirá más de 200.000 euros en un programa de envejecimiento activo

La Diputación de A Coruña anunció que destinará una partida de 226.000 euros a un programa de apoyo a concellos de menos de 5.000 habitantes en el rural de la provincia. Este importe está dedicado a la implantación de actividades de envejecimiento activo y planes de lucha contra la soledad no deseada destinadas a las personas mayores, y viene motivado por la detección del aislamiento que sufre este sector poblacional.



Esta cuantía se repartirá entre un total de 35 localidades, con una subvención máxima de 6.733 euros. En la zona, Cabanas, Cariño, Cerdido, Mañón y Monfero recibirán esta cantidad, mientras que As Somozas percibirá 2.700 euros.



Como explicó el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, esta iniciativa “xorde tras detectar, no marco do Plan de Acción de Servizos Sociais da Deputación, a necesidade de implementar medidas que contribúan a fomentar a actividade física, o benestar e a evitar a soidade non desexada das persoas maiores, especialmente nos municipios máis pequenos e rurais, onde hai unha poboación máis envellecida”.



Asimismo, la diputada de Política Social, Mar García Vidal, apuntó que “na Deputación levamos a cabo hai uns anos un progama piloto de loita contra a soidade non desexada en concellos como Vimianzo, Ortigueira ou Muros e agora damos un paso máis, tratando de estender estas accións a todos os pequenos concellos que as demanden”.



Así, se busca que las actividades que se lleven a cabo con estas partidas presupuestarias permitan que los decanos de cada municipio encuentren un lugar de socialización que les permita mantenerse activos y no caigan en situaciones de aislamiento y desamparo.



Esta resolución, como se comentó durante su presentación, es un complemento de la acción social que en la actualidad se está llevando a cabo. A día de hoy, la Diputación mantiene más de 400.000 horas anuales de servicio de ayuda en el hogar –cofinanciados con los gobiernos locales–, así como un programa piloto de residencias de mayores basado en un “modelo de cercanía completamente innovador que estamos desenvolvendo” y el sistema de Teleasistencia, que acompaña ininterrumpidamente a más de 4.000 personas.