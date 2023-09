La Diputación financiará la celebración de las ferias monográficas en Moeche

La Diputación de A Coruña aprobó durante la última sesión plenaria –por unanimidad– la subvención nominativa para la financiación del proyecto “Dinamización e potenciación turística do recinto ferial de Moeche e as súas Feiras Monográficas 2023”.

El organismo provincial aportará el 80% del presupuesto para dicho proyecto, a través de la aportación de 38.904 euros.

Tal y como destacan desde la entidad que preside Valentín González Formoso, el municipio “énchese de vida” los días 11 y 23 de cada mes, gracias a la celebración de ferias mensuales y mercados, “converténdose nun potente alicerce da economía grazas aos produtos locais”.





Eventos monográficos

A lo largo del año se celebran, además, un total de cuatro ferias monográficas que cuentan con un “gran valor turístico e patrimonial para o municipio”. Nos referimos a la Feira do Queixo, la Feira do Cabalo, la Feira do Gando Vacún Raza Rubia Galega y la Feira das Fabas, que congregan a múltiples personas durante toda la jornada en el recinto de San Ramón.

“Desde a Deputación da Coruña promóvense este tipo de eventos, que poñen en valor a tradición e o patrimonio histórico para os seus concellos, acadando ao mesmo tempo un gran potencial turístico que atrae a visitantes de diversas zonas xeográficas”, afirma el organismo provincial.