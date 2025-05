La Diputación avanza en la planificación estratégica del turismo en la comarca del Eume

La Escola Laica de Cabanas albergó este lunes presentación del “Inventario de Recursos Turísticos e o Manual do Investidor da Comarca do Eume”, una acción incluida en el Plan de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD) Fragas do Eume de la Diputación y que cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation.

El vicepresidente del organismo provincial, Xosé Regueira, tomó parte en el acto junto a representantes de Atlante –la empresa que acometió el proyecto– y el alcalde del municipio, Fernando Couce. En su intervención, remarcó la importancia de la planificación, asegurando que el turismo es “unha actividade económica que ten que xerar retorno económico, e tamén oportunidades de emprego e benestar para a poboación residente”.

Análisis

Desde la Diputación explicaron que, tras un análisis del territorio para detectar los recursos existentes, se elaboró una previsión de los negocios “que aínda se poden instalar, que dean un mellor servizo aos turistas e tamén oportunidades laborais para os veciños e veciñas”, aseveró Regueira, añadiendo que se espera que estos dos nuevos recursos “dean bos resultados” en cuanto a la generación de empleo y fijación de la población. También en la puesta en marcha de un turismo “sustentable, que promove alianzas co territorio, o coidado das paisaxes e que ten en conta a delicadeza coa que hai que tratar esta Reserva Natural”.



Por su parte, desde la firma explicaron que el Inventario de Recursos Turísticos recoge un estudio exhaustivo del patrimonio natural, cultural y etnográfico del Eume, “establecendo as bases para unha xestión turística estruturada e aliñada cos tendencias do sector”.



Mientras, el Manual do Investidor proporciona información “clave” para potenciar la captación de inversión en proyectos.

Apoyo de 34.276 euros para ocho proyectos de conservación ambiental

En otro orden de cosas, la Diputación publicó en el BOP las resoluciones definitivas de dos líneas de subvenciones en el ámbito del medioambiente, destinadas a proyectos de conservación por parte de entidades sin ánimo de lucro. El organismo provincial apoyará un total de 41 proyectos, con una inversión conjunta de 420.000 euros.



En el caso de las comarcas, se verán beneficiadas con estas ayudas la Asociación dos Ríos de Cedeira-Arce (3.615,79 y 9.268,53 euros), Fragas do Ortegal (2.032,06 y 2.245,20), Néboa (3.280 y 2.000), Betula (7.862,32) y la delegación ferrolana de la Sociedade Galega de Historia Natural (3.972,64). Las iniciativas que contarán con estas aportaciones buscan conservar hábitats de alto valor natural y sensibilizar y educar al respecto. l