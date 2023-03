Desencuentro entre TEGA y BNG por los cursos de prevención para el sector naval

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón censuró ayer que los cursos de prevención de riesgos ofertados por el Concello para el sector naval no son aptos para entrar a trabajar en los astilleros de Navantia. “Pedimos que se solucione para que as personas que realicen a formación poidan acceder laboralmente ao asteleiro público da nosa comarca. Preocúpanos moito que unhas personas que levan gobernando demasiado tempo non se percataran desta circunstancia”, indicó la portavoz de la formación y candidata a la Alcaldía, Olaia Ledo. “É un exemplo máis do desleixo da corporación naronesa”, añadió.



La respuesta del ejecutivo local no se hizo esperar. Poco tiempo después del comunicado emitido por los nacionalistas, la concejala de Formación, Natalia Hermida, acusaba al BNG de “dar información falsa, confundido ás persoas desempregadas e ao alumnado dos cursos do Programa Municipal de Formación”.



“Se o que pretendían era facer unha ofensa política, a ofensa é máis para o persoal técnico do Concello que é quen fai a proposta técnica de programación”, indicó Hermida, apuntando, asimismo, a que “somos o único Concello da comarca que fai unha secuencia completa en formación en Prevención de riscos para o acceso aos empregos na industria do metal, incluida a do naval, e ademais integramente financiada con recursos propios”.



La edila sostiene que confundir un curso de Prevención de riesgos y medio ambiente naval –al que hacían referencia los nacionalistas, de 31 horas de duración– con el curso básico de Prevención de Riesgos Laborales –de 60 horas, homologado y registrado por la Fundación do Metal, recalca– “é unha total ignorancia e descoñecemento en formación e prevención de riscos e a súa normativa”.

Contrarréplica



Por su parte, tras la aclaración del Consistorio, la portavoz del BNG afirmó que su formación “nunca cuestionará o traballo do persoal técnico do Concello, conscientes de que é a parte que funciona e, sinceramente, pensamos que o que falla é a parte política”.



“Sen o traballo das persoas funcionarias o consistorio non existiría. Gustaríanos que non se agocharan no traballo dos demais e que nos explicasen as súas incompetencias”, remarcó Olaia Ledo.