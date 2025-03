Los datos facilitados por el INE constatan un aumento de población en la villa de Neda

“Os datos de poboación que se oficializarán a finais deste ano traerán boas novas para Neda”. Así lo anuncia el Consistorio, en relación a la misiva enviada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que constata que la localidad comienza a recuperar población tras décadas a la baja.



En este sentido, desde el Ayuntamiento explican que, “unha vez incorporada na base do INE a información contida nos ficheiros mensuais de variacións padroais remitidas polos Concellos”, la propuesta de cifra oficial de población a 1 de enero de 2025 se sitúa en los 4.921 habitantes, 53 personas más que los 4.868 con los que contaba doce meses antes, “unha cifra importante para unha vila pequena como Neda”, apunta el ejecutivo local.



El Consistorio recuerda que lleva a cabo, de manera periódica, acciones para fomentar el empadronamiento, por medio de ayudas como las destinadas a la natalidad o aquellas orientadas a fijar población. Incide, además, en el hecho de que “todas as persoas que residen en Neda, de forma permanente ou a maior parte do ano, deben estar inscritas no Padrón Municipal.



A este respecto, el Ayuntamiento nedense indica que el empadronamiento “é un dereito pero tamén un deber”. l