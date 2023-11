Críticas del BNG de Narón por el mal estado de conservación de la calle Areosa, en Freixeiro

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón ha presentado por Rexistro en el Concello un escrito en el que solicita al ejecutivo local actuaciones urgentes en la calle Areosa, ubicada en el barrio de Freixeiro. Desde la formación apuntan al “pavimento completamente destrozado, cheo de fochancas” que ha llegado a provocar, lamentan, varios incidentes antes incluso de la llegada de la época de lluvias, “agravándose estes agora”.

Los nacionalistas junto al escrito presentado I BNG



Los nacionalistas demandan al Concello que se habilite una partida específica para acometer los trabajos “coa maior celeridade” y, de no hacerse, que se incluyan en los presupuestos para el próximo ejercicio. “Unha rúa con tráfico de vehículos de relevante importancia coma esta, por ser comunicación entre o barrio do Lodairo e a Estrada de Castela ao seu paso por Freixeiro, non pode estar nun estado tan lamentábel”, sostiene la responsable local, Marta Grandal.



Por su parte y a preguntas de este diario, el ejecutivo naronés indica que “a actuación está programada” pero que no puede llevarse a cabo “debido ás choivas das últimas semanas”. El Ayuntamiento explica que para proceder a su reparación “o firme debe estar seco durante uns días”.