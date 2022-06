El CPR Santiago Apóstol recibe el reconocimiento de la Xunta por ganar el concurso “Pilabot”

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó ayer al alumnado del centro naronés CPR Santiago Apóstol, a los que felicitó por haber ganado, hace pocas semanas, la tercera edición del concurso escolar de recogida de pilas, baterías usadas y acumuladores “Pilabot”. “Dá gusto comprobar como os valores da reciclaxe e a concienciación sobre a sostibilidade que onte se conmemoraban no Día Mundial do Medio Ambiente calan desta forma nos máis pequenos aos que teño que felicitar polo bo traballo realizado e o compromiso mostrado coa recuperación destes refugallos”, afirmó Aneiros, que estuvo acompañada en su visita por los jefes territoriales de Educación, Indalecio Cabana, y Medio Ambiente, Cristina Carrión.



El alumnado del centro naronés se proclamó ganador del certamen convocado por la Consellería de Medio Ambiente al lograr recolectar casi cinco toneladas de pilas usadas, por lo que recibirá un premio de 2.500 euros para la adquisición de material escolar o deportivo.



Aneiros tuvo también palabras de reconocimiento para los docentes, por su labor de “concienciación desde a escola sobre un dos residuos máis contaminantes que se xeran nos fogares e que, no caso de non xestionarse correctamente, poden resultar moi perigosos”.



Los responsables de la Xunta aprovecharon la visita al centro escolar naronés para conocer otras iniciativas vinculadas con el medio ambiente, tales como la huerta que poseen en la parte trasera y en la que “enriquecen a súa formación académica cultivando hortalizas e verduras”.



Además, los alumnos y alumnas del CEIP de Piñeiros lograron, por su parte, el tercer lugar en el concurso, con 2.534,85 kilos recogidos.