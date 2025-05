Convenio entre Diputación y Pontedeume para sufragar el nuevo albergue de peregrinos

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, y el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, rubricaron este lunes 26 de mayo el convenio de cooperación para que el organismo provincial financie la rehabilitación del antiguo hospital de peregrinos para convertirlo en un albergue para este colectivo. La actuación se enmarca en el Plan de Sustentabilidade Turística do Destino (PSTD) Fragas do Eume –financiada con los fondos europeos Next Generation– y supondrá una inversión de 480.360,44 euros –implica la contratación de las obras y la supervisión de las mismas–.

Como se recordará, la intervención permitirá recuperar el edificio, construido en el siglo XVIII por el arzobispo Raxoi, para disponer de un nuevo albergue alojamiento con 32 plazas y espacios de recepción, descanso-dormitorio, aseos, comedor, estancias de lavandería y cuadro de telecomunicaciones.

“A comarca do Eume está repleta de xoias patrimoniais cun enorme potencial para o uso turístico”, aseveró Regueira, añadiendo que este tipo de iniciativas “permítennos non soamente mellorar os servizos do territorio, senón tamén xerar oportunidades e benestar para a poboación local”.