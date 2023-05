Conta atrás para que Cabo Ortegal se converta en Xeoparque Mundial da Unesco

A Comisión de Relacións Exteriores da Unesco ratificou nos últimos días a candidatura de Cabo Ortegal –e a de outros 17 territorios de todo o mundo– para se converter en Xeoparque Mundial. Despois de examinar toda a documentación presentada, o Consello Executivo reiterou a súa importante contribución para a conservación e protección do patrimonio xeolóxico. Será pois, o día 24, cando sexa aprobado finalmente durante a asemblea final.



Esta rede de xeoparques pasará nos vindeiros días a estar composta por 195 espazos de 46 países declarados como Unesco Global Geopark, “un selo ao mesmo nivel que o de Patrimonio da Humanidade”, apuntan os impulsores da iniciativa. O Xeoparque do Cabo Ortegal converterase deste xeito no segundo de Galicia, o primeiro da provincia de A Coruña e o único da Península Ibérica en obter este distintivo.



Tras anos de traballo, a candidatura foi presentada por primeira vez no 2020 ante a Comisión Nacional Española de Cooperación da Unesco, mais non foi seleccionada como candidatura oficial de España. Un ano despois, no 2021, reformulouse o proxecto, sendo admitida como “candidatable” e obtendo, ademais, a maior das puntuacións.



O pasado exercicio, a proposta foi avaliada por dous auditores da Unesco –Chris Woodley- Stewart, director científico do North Pennines UGGp do Reino Unido e César Goso, coordinador científico do Grutas del Palacio UGGp de Uruguai–, que visitaron ademais o territorio para coñecelo in situ, en agosto.



Estes procesos de avaliación derivaron en informes técnicos positivos que foron elevados á Comisión Internacional de Xeoparques da Unesco que, en decembro de 2022, propuso a reunión do Consello Executivo para que se recoñeza ao Cabo Ortegal como Xeoparque Mundial. Agora, o proxecto alcanza o seu momento cume coa asemblea celebrada hai un días en París.



Este distintivo non será permanente, polo que “hai que traballar constantemente para mantelo” e deberá pasar de novo por unha auditoría cada catro anos.