Conservar el sabor de siempre, pero sin gluten: el secreto del éxito de Panadería Santy en Ferrolterra

Pocos celíacos no conocen ya la panadería Santy sin gluten. Se trata de un negocio familiar, que nació tras diagnosticarles a dos de sus hijas celiaquía. Fue entonces cuando, en 2020, se decidieron a abrir un establecimiento 100% sin gluten, con tienda y obrador. Hasta el momento vendían algunos productos empaquetados –magdalenas o bizcochos– en sus obradores tradicionales con gluten, aunque todos estos productos especiales se hacían aparte para evitar contaminaciones.

Vieron entonces que tenían bastante demanda y por eso, “en agradecimiento a gente que ya llevaba confiando en nosotros un par de años”, explica Lucía, una de las hijas de Santy, “decidimos que era el momento de convertirlo todo en 100% sin gluten y seguir creciendo”.

Así nació hace cinco años el primer obrador específico con una acogida “superbuena”, y ya al año siguiente se les quedó pequeño el espacio y decidieron cambiar de tienda. Allí han estado hasta ahora, cuando, de nuevo obligados por la falta de metros cuadrados, se han trasladado a Alexandre Bóveda 8, en Santa Cecilia, Narón.

“El obrador se quedó superreducido, por eso nos preguntamos qué hacemos, y seguir dando un buen servicio nos llevó a este cambio porque se nos complicaba la situación”, recuerda Lucía. El cambio no solo ha supuesto una ampliación de las instalaciones sino también de estética, logotipos, uniformes, etc., todo un lavado de cara que no ha dejado indiferente a los clientes, que valoran la nueva remodelación del negocio.

También se ha visto beneficiada toda la familia que está al frente de la panadería. La comodidad de trabajar en un obrador tan grande se nota en el día a día, explican, ya que su mayor enemigo era, precisamente, la falta de espacio. La ampliación, tanto en el obrador como en el almacén o en la tienda permitirá, anuncian ya, ir incorporando nuevos productos poco a poco como empanadas de nuevos sabores, más modelos de galletas, pastas, los tan de moda cinnamon rolls, etc., que hasta ahora estaban limitados.

Desde Santy sin gluten buscan un buen servicio, pero también mejorar y seguir creciendo. Eso sí, manteniendo el sabor tradicional de siempre, pero libre de gluten.